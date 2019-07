INSTITUTUL „EUDOXIU HURMUZACHI” PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A ORGANIZAT

Recent, în jur de 40 de elevi și profesori din Coștei, Nicolinț, Petrovasâla și Satu Nou au vizitat cele mai importante obiective cultural-istorice din Timișoara. Excursia s-a desfășurat în cadrul unui proiect realizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Comunității Românilor din Serbia (C.R.S.).

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit” din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Excursia tematică a durat două zile și a început cu vizite la Muzeul Național al Banatului și Muzeul de Artă din Timișoara. Ghidul elevilor și interlocutorul nostru a fost prof. Sorin Ianeș:

-Copiii au fost uimiți și încântați de cele văzute. După vizita la Muzeul Național al Banatului și Muzeul de Artă, au putut admira clădirile din Piața Unirii și Piața Operei. I-a impresionat Catedrala Mitropolitană, unde au ajuns chiar în timpul slujbei. Am vizitat și Biserica Ortodoxă Sârbă, Muzeul Bisericii, Parcul Rozelor, Universitatea de Vest și multe altele. A doua zi a fost rezervată vizitei la Grădina Botanică din Timișoara, care le-a oferit elevilor noștri o lecție de botanică pe viu și i-a apropiat de natură. Deși am făcut o plimbare de aproximativ 27 km, nimeni nu a simțit oboseala. Am fost încântați de lucrurile frumose ce ne-au apărut în cale.

Alături de prof. Ianeș, pe copii i-au însoțit profesorii Adriana Mozor, Leri Mengher și Marinel Lazăr.

Mariana STRATULAT

