EXPOZIȚIA DE PICTURĂ A MARCELEI CORNEAN STOJIČIĆ

Compoziții conceptuale moderne

Iubitorii de artă plastică, pictură abstractă și acrilică s-au putut delecta admirând lucrările originale ale tinerei Marcela Cornean Stojičić din Satu Nou în ultima zi de octombrie. Vernisajul primei expoziții personale ale acestei artiste a avut loc în Galeria Căminului Cultural ,,3 Octombrie” din Satu Nou.

Expoziția, care și pe timp de pandemie a reușit să adune un număr însemnat de vizitatori, a inaugurat-o directorul Căminului Cultural din loc, Bojan Boljanac.

– Avem ocazia să ne delectăm privirile cu ceva neobișnuit. Este vorba despre pictura abstractă și acrilică pe pânză. În timp ce am pus pe pereți tablourile am rămas încântat de ele. Fiecare dintre aceste tablouri are povestea sa. Sper să vedeți în ele ceea ce am văzut și eu. Proclam această expoziție deschisă și vă îndemn să vă simțiți bine în acest ambient modern și neobișnuit, a afirmat Bojan Boljanac.

Marcela Cornean Stojičić a expus 25 de tablouri realizate în tehnica pouring. Este vorba despre compoziții conceptuale, lucrări inspirate din natură sau din chipuri de persoane.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 7 noiembrie 2020