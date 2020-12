Joi, 17 decembrie, cu începere la ora 12, în sala de expoziţii a Centrului Cultural din Zrenianin şi în direct pe pagina de Facebook a acestei instituţii de cultură, a avut loc vernisajul celei de-a XV-a expoziție a laureaților prestigiosului concurs de artă „30×30“.

La deschiderea Salonului din acest an, despre proiect, importanța și obiectivele acestuia au vorbit: Goran Marinković, directorul Centrului Cultural Zrenianin, și Milutin Micić, autor al proiectului. Anul acesta, 194 de artiști au candidat la concurs și și-au trimis lucrările. Juriul a selectat 150 de lucrări pentru expoziție la Salonul din acest an și a acordat trei premii. Lucrările celor mai de succes participanți la Concursul de Artă „30×30” din acest an, care a fost deschis de Centrul Cultural din Zrenianin în septembrie anul curent, în colaborare cu autorul proiectului, Milutin Mićić, vor fi prezentate în cadrul Salonului de Artă. fiind proclamați și laureații Concursului Internațional.

La Salonul de Artă „30×30“, în cadrul căruia se organizează Concursul internațional, participă 194 artiști plastici din Serbia şi din unele ţări din regiune. La cele 14 ediţii anteriroare au mai concurat şi artişti din Muntenegru, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Turcia, Argentina și Macedonia. Autorii puteau concura cu o singură creație, iar lucrările puteau fi bidimensionale și tridimensionale, în toate tehnicile și disciplinele. Singura condiţie era limita lucrărilor bidimensionale – de 30×30 centrimetri, de aci provenind și denumirea concursului. În lucrările tridimensionale o dimensiune trebuia să fie cel puţin 30 de centimetri, iar celelalte două să nu depășească limita de 30 centimetri.

Dan MATA

