Emilian, capul familiei Ardelean, s-a născut în anul 1954. Îşi trage originea dintr-o familie de ţărani care dintotdeauna au cultivat pământ. Părinţii lui Emilian și-au dorit ca fiul lor să facă școala pentru ,,a nu se mai chinui la pământ”. Emilian a terminat Şcoala Medie de Meseriaşi din Biserica Albă, profilul comerciant. În anul 1973 a plecat în aramtă şi s-a înrolat în corpul de gardă al preşedintelui Josip Broz Tito. Pentru Emilian acest lucru a fost o mare onoare, dar și o responsabilitate. Cele 18 luni pe care le-a petrecut în garnizoana de la Dedinje i-au rămas într-o amintire frumoasă. De acea perioadă, în care, după cum afirmă, a avut disciplină de fier, îşi aminteşte doar uitându-se în albumul cu fotografii pe care l-a păstrat în sertar. Aceste întâmplări le-a povestit în nopţiile de iarnă fiului Emi.

Reîntors din armată, Emilian s-a angajat la un magazin comercial în satul natal, unde a lucrat 26 de ani. Spre nefericirea lui, părinţii s-au îmbolnăvit. A fost nevoie ca cineva să cultive pământul.

Slavica s-a născută în anul 1962 la Banatski Karlovac, localitate în care a absolvit Ş.G. ,,Dušan Jerković„. Tot în satul natal a făcut școala medie cu orientare profesională. Ulterior s-a înscris la Școala Medie de Chimie, profilul conditorie, iar după absolvire s-a anunţat la Serviciul pentru Ocuparea Forței de Muncă. Între timp s-a căsătorit cu Emilian.

Slavica a fost angajată un timp la magazinul alimentar din Nicolinţ. După naşterea copilului unica ei preocupare a devenit creşterea lui. A fost fericită când a venit pe lume ,,Emi al nostru”, așa cum îi place să spună. Numele fiului îl pronunţă cu atâta dragoste, încăt ar sări şi în foc pentru a-și vedea băiatul fericit. ,,Pe când era în feșe nu am permis nimănui să-l atingă. L-am protejat de orice boală”, a mărturisit Slavica. Nu s-a despărţit de leagănul lui Emi și a tresărit la fiecare mișcare pe care copilul a făcut-o în somn. Sunt cea mai fericită mamă din lume pentru că îmi văd băiatul fericit. M-aş bucura foarte mult să-l văd căsătorit, cu familie, asta însemnând că eu voi deveni bunică”, spune Slavica. Atunci când timpul liber i-a permis, Slavica l-a ajutat la munca câmpului pe soţul ei. Familia lui Emilian se ocupa cu creşterea vacilor şi a oilor. Au fost multe obligaţii, dar Slavica le-a făcut față. Unde e înţelegere, e şi prosperitate”, spune femeia.

Emilian s-a născut în 1996. A absolvit şcoala cu opt ani în satul natal și Şcoala Medie de Economie şi Comerţ din Alibunar. A fost un elev sârguincios şi ambiţios. Aceste calităţi l-au determinat să continue cursurile universitare la Timişoara. Visul lui s-a împlinit atunci când a fost declarat şef de promoţie la facultate. Norocul i-a surâs când l-au anunţat că va intra în raport de muncă la cooperativa agricolă din Nicolinţ pe post de inginer agronom.

– După absolvirea studiilor la Facultatea de Agronomie din Timişoara am revenit în satul natal să-mi realizez visul din copilărie. Am frecventat școala cu opt ani în satul natal și am terminat Liceul Economic din Alibunar, dar gândul meu a fost îndreptat spre agricultură. În copilăria mea îl ajutam pe tata la câmp. Aşa am îndrăgit ocupația de bază a părinţilor. Am și eu legături cu agricultura, cu munca istovitoare a țăranului nostru. Sunt și eu legat de această muncă truditoare a ţăranului nostru. Să cultivi pământul înseamnă să lucrezi mult, să faci sacrificii. Ca să finalizezi o activitate este necesar să întocmeşti un plan de acţiune, iar rezultatele vor apărea pe parcurs. Agricultura va deveni o ramură economică foarte importantă dacă va fi susținută de comunitate. În familia mea tatăl a inițiat totul, iar eu l-am urmat. Îmi place ceea ce fac. Îi respect pe toţi cei din jurul meu. Cel mai important lucru este că am susținere din partea părinților care m-au ajutat să îmi realizez visul. Le sunt recunoscător şi promit că voi fi practica agricultura toată viața.

Ion MĂRGAN

