Muzica şi medicina, oază de frumos ce vindecă sufletele

Când începeam să scriu despre această mninuată familie, cu multe realizări şi succese ieşite din comun, nu-mi lipsea inspiraţie creativă, însă la un moment dat am rămas fără cuvinte. Nu era o simplă deficienţă de idei, ci dimpotrivă, faptul că nu pot să descriu în cuvinte şi imagini tot ce voiam într-o o pagină de ziar, ce am simţit şi am trăit în sânul tinerei familii Bugar – Marin, Teodora şi micuţul Constantin. Cu gândul, depăşit de altfel, că între artă şi medicina nu prea există numitori comuni, m-am convins că ambele profesii ale membrilor familiei Bugar nu sunt doar meserii, ci mult mai mult. Sunt mai degrabă pasiuni, chemări sau vocaţii… În cazul lor se completează şi funcţionază excelent. Sunt atâtea rămase nespuse şi sper că voi mai avea alt prilej să împrospătez povestea familiei Bugar cu noi detalii, succese şi realizări pe plan emoţional, familial şi profesional….

Muzica, între vis și viață

Născut la 6 mai 1988 la Zrenianin, Marin Bugar, de origine din Ecica, este un tânăr împătimit de muzică. A fost mângâiat încă în copilărie de iubirea faţă de cântecul popular româneasc, când atracţia faţă de muzică a început să-şi exercite prezenţa în sufletul lui. La Ecica a termina în limba română Şcoala Generală ,,Dr. Aleksandar Sabovljev”, paralel şi Şcoala Inferioară de Muzică ,,Josif Marinković” în oraşul de pe Bega. Actualmente doctorand la Academia de Arte din Novi Sad la clasa profesorului Florian Balaž.

Cântecul, muzica şi arta eru prezent dintotdeauna în familia Bugar. Tatăl Marinel era un bun folclorist, coregraf şi membru al corului Societății Cultural-Artistice ,,Ştefan Ştefu”, mama Liliana a făcut parte din trupa de teatru, iar fratele Roman este un mare violonist şi dirijor. Cum muzica tradiţională românescă pătrunde adânc în inima celor care o ascultă, Marin a îndrăgit-o alături de cei mai apropiaţi, de membrii familiei, având ca inspiraţie specificitatea şi tradiţiile folclorului, moştenit de la predecesorii săi, care au transmis-o de la o generație la alta. Fascinat de magia artei, Marin s-a înscris la Şcoala Medie de Muzică ,,Josif Marinković” din Zrenianin – instrumentul vioară, la clasa profesorului Tibor Šiveg, pe care a absolvit-o cu succes. A urmat o perioadă constantă de perfecţionare – Academia de Arte din Novi Sad, departamentul de muzică, grupul de instrumente cu coarde, subgrupa vioară, la clasa profesorului Uroš Pešić, pe care a absolvit-o în 2011, continuând să studieze în clasa profesorul Florian Balaž. A absolvit studiile de masterat al clasa profesorului Nikola Aleksić în 2012. Studiile academice de specialitate la Facultatea de Arte din Belgrad le-a încheiat în 2014 la clasa profesoarei Jasna Maksimović, iar actualmente îşi finalizează studiile doctorale la Academia de Arte din Novi Sad, la clasa profesorului Florian Balaž, la care s-a înscris în anul 2016.

O bogată carieră profesională şi ştiinţifică

După spusele domnei doctor Teodora, familia din parte mamei Maria îşi trage originea din Torac, iar tatăl Miroslav şi predecesorii săi provin din capitala ţării – Belgrad, unde a văzut lumina zilei pe 29 aprilie 1983 şi însăşi Teodora. O parte a copilăriei şi-a petrecut-o la Torac, localitatea de origine a mamei. Școala primară din Jitişte, unde erau angajaţi, la centrul de sănătate, ambii părinţi, o termină cu succese remarcabile, ca șefă de promoție În timpul şcolarizării a manifestat abilităţii ieşite din comun pentru științele naturii. În mai multe rânduri a câștigat primele locuri la concursurile republicane și federale de matematică. În clasa a șasea s-a clasat pe locurile de frunte la matematică la toate nivelele, de la concursuri de rang comunal, regional şi până la cele naţionale. În anul 1998 a fost recompensată cu Premiul de Octombrie al comunei Jitişte pentru succese extraordinare la matematică, câștigând în total 16 medalii la concursuri (de 12 ori locul I și de 4 locul al doilea) comunale, regionale, naționale și federale.

Constantin, cea mai mare realizare

În anul 2018 s-au petrecut cele mai emoţionante şi memorabile momente din viaţa tânărului cuplu: unirea destinelor în faţa lui Dumnezeu la B.O.R. din Toracul Mic și venirea pe lume a fiiului Constantin, care a schimbat din rădăcini viaţa părinţilor. Evenimentul special pentru Marin şi Teodora a avut loc pe 3 octombrie 2018, când a venit pe lume fiul lor Constantin, aşteptat cu nerăbdare de întreaga familie. În mai, Constantin a primit taina Sfântului Botez la B.O.R. din Ecica. Este un copil vesel, frumos, chipeş, comunicativ cu cei din jur, cu un zâmbet fermecător pe buze, cu soare în priviri şi cu o permanentă curiozitate faţă de lumea înconjurătoare. Ca părinţi mândri, îl consideră cea mai mare realizare comună, iar momentul naşterii micuţului Constantin cel mai frumos din viaţă. Îl cresc cu toată dragostea şi îi vor îndruma paşii ca să ajungă un om muncitor şi serios, iar bunicii îl răsfaţă şi îl iubesc nespus de mult.

Dan MATA

