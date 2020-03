Știam mai multe despre interlocutorii mei decât doar numele lor – și totuși, m-am apropiat de casa lor cu emoție. Aveam deja o impresie despre ei, deși niciodată nu am fost foarte apropiați. Pășind agale pe străzile Satului Nou într-un amurg cald de februarie târziu, m-am întrebat dacă vizita îmi va confirma impresia…sau o va infirma?

Prima la ușă apare Sanela. În urmă cu numai câteva ore ne-am zis: ,,Ciao, ne vedem după-masă”. În ultimele săptămâni ne-am apropiat, ne-am cunoscut mai bine. Iese și mama ei Silvana – zâmbăreață, prietenoasă și plină de afecțiune. Ne salutăm, îmi spun bun-venit în casa lor.

Intru în cameră și ce văd pe masă? Un macrameu început, acul în ață și o schemă. Am impresia că am întrerupt-o pe Silvana dintr-o muncă făcută cu meticulozitate, un lucru ce necesită atenție și concentrare. Nu îmi ascund uimirea pentru faptul că am găsit o persoană care încă mai face macrameuri și dantele care aduc un aer de romantism în casă. Silvana îmi arată și îmi explică schemele, dar și macrameurile gata făcute. Sunt din ață albă sau bej. Nu îi este greu să le scoată din sertar și să le înșire pe masă. Chiar și dacă nu făcea acest lucru, macrameurile înramate și puse pe perete, pe post de goblenuri, îi confirmă iscusința într-un meșteșug care nu tolerează neatenția și neîndemânarea.

,,Am crescut la bunica mea Anghelina, care lucra și ea macrameuri. Mă uitam la ea cum lucra, dar nu voia să mă învețe. ,,Lasă, că tu înveți, nu trebuie să lucrezi la dantelă și să-ți strici ochii”, îmi spunea. Așadar, am învățat singură, după scheme, după ce am absolvit liceul” – își amintește Silvana (45 de ani) și își începe povestea de viață.

Emoția se ascunde în lucruri mici

,,Eu sunt cea care e tot timpul acasă. Dorel e la holdă, Cristian la școală, Sanela e la facultate sau la muncă. S-au obișnuit ca eu să stau la dispoziție lor” – continuă femeia. ,,Bunica m-a crescut cu multă iubire. Mi-a împlinit toate dorințele, cu excepția celei de a face o facultate. Nu am trecut niciodată peste asta. Am fost elevă eminentă, am avut capacitate de învățare, însă pe timpuri de embargo bunica nu m-a putut trimite la facultate, deși voiam să fac studii de farmacie”.

Silvana a terminat Liceul Chimic din Panciova, dar niciodată nu a fost angajată. Totuși, ziua ei este plină, precum a unei femei aflate în raport de muncă. ,,Fac curat, gătesc, mă ocup de grădină sau de flori. Soțul meu și copiii s-au obișnuit să-i aștept, să le fiu alături. Îmi fac un orar al obligațiilor în așa fel încât să le fac pe plac tuturor. Asta îmi face și mie plăcere. Sunt mulțumită atunci când îi văd și pe ei că sunt mulțumiți. Mai mult decât atât: asta mă face fericită, mă împlinește”.

Marina ANCAIȚAN

