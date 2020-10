Armonie, înțelegere și iubire

Atunci când o familie trăiește în armonie, copiii sunt bine-crescuți. Casa este ţinută în rânduială, iar vecinii, prietenii și rudele se bucură de binele pe care îl emană acea casă. Membrii familiei din aceasta săptămâna trăiesc unii cu alții în înțelegere și iubire.

Dor de casă, nepoți, copii și satul natal

Începem povestea cu cea mai în vârstă membră a familiei, Maria Gheteianț. S-a născut pe data de 5 iunie 1951. Legătura dintre nepoți și bunici este una dintre cele mai strânse, mai ales aici unde generații întregi de copii au crescut alături de bunici.Având în vedere faptul că Maria este plecată de mulți ani în America, dânsa vorbește cu nepoții doar prin intermediul rețelelor de socializare. Când vede ce mari s-au făcut și își dă seama că nu i-a văzut aievea i se umezesc ochii. Totuși, acest fapt nu o oprește să îi iubească pe toți în egală măsură. Se străduiește să le asigur un viitor frumos. Toți așteaptă ziua în care se vor întâlni și vor petrece timpul în familie.

Soții Doina și Nelu Gheteianț

Gheteianț Doina (numele de fată Broștean) s-a născut pe data de 15 decembrie 1964 la Seleuș. A crescut alături de părinți, bunici, străbunici și frate. Are amintiri plăcute din copilărie. Pe ulițele satului au fost mulți copii. O fascinau verdele ierbii, albastrul cerului și stelele nopții. Doina a terminat școala generală în satul natal și Liceul de Economie și Comerț din Alibunar, secția contabilitate. A lucrat doi ani la Novi Sad pe post de dactilograf, dar dorul de satul natal a fost mare. Reîntoasă la Seleuș, l-a întâlnit pe Nelu. Nelu Gheteianț s-a născut pe data de 16 octombrie 1969. Ca și soția sa, are doar amintiri plăcute din copilărie. A terminat școala la Belgrad. De profesie este instalator de încălzire termică și aer condiționat. A profesat doi ani, iar acum este practică agricultura. Doina și Nelu au împreună au doi copii: Maria Simona, născută pe data de 18 octombrie 1996 și Cristian Gheteianț, născut pe data de 31 august 1998. Părinții le oferă modelul educațional în care au fost educați și ei de proprii părinți. Consideră că metodele educaționale clasice ale bunicilor sunt benefice pentru copiii lor. Tinerii, la rândul lor, își consideră părinții un suport sigur, iar acasă este pentru ei un loc în care simt căldură și dragoste.

Maria Simona a terminat școala generală în satul natal și Liceul de Economie și Comerț la Alibunar. Ne povestește cum a ajuns și la Liceul din Vârșeț, ne spune cine a îndrumat-o să se înscrie la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara: ,,Este vorba despre o persoană importantă: profesorul Ion Berlovan. Frecventam liceul în limba sârbă, secția administrator financiar. Intenționam să fac studii universitare în Serbia. După ce am decis să fac facultatea în România, profesorul Ion Berlovan, care a fost și un bun prieten de familie, m-a sfătuit să îmi dau examenele și în limba română la Liceul din Vârșeț pentru toți patru ani de învățământ liceal. Am ținut cont de sfatul lui, astfel că am făcut și Liceul din Vârșeț fără frecvență.

-Terminasem Liceul Economic și mi-am dorit să fac studii în acest domeniu. Domnul profesor, în timp ce învățam pentru examene, a realizat că pot face o facultate de farmacie. Dânsul nu mai este printre noi. Ne-a părăsit înainte ca eu să devin studentă. Sunt convinsă că dacă trăia și astăzi era mândru de mine. Îi voi fi mereu recunoscătoare și întotdeauna voi aprinde o lumânare pentru dânsul. Domnul profesor Berlovan a văzut în mine o persoană consecventă, hotărâtă. A fost greu, am făcut efort, dar am reușit. Acum sunt farmacistă, nerăbdătoare să încep să profesez.

Maria Simona mai are de mulțumit cuiva drag ei: familiei ,,Pe toți i-am avut alături în studenție. În primul an de facultate mama a stat cu mine aproape o lună. M-a încurajat. Alături de ea am trecut peste perioada grea. Logodnicul meu Andrei a fost alături de mine în anul al treilea cand iarăși am avut o cădere psihică”.

Despre Cristian Gheteianț sora sa are doar cuvinte de laudă. ,,Acum e rândul meu să îl susțin. Cristian îmi calcă pe urme, întrucât s-a înscris la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”. Suntem cu toții mândri de el. E un băiat harnic și ascultător”. Cristian, după cum spune mama lui, a fost un elev pur eminent atât la școala generală, cât și la liceu. Se descurcă bine și la facultate. Cea mai mare pasiune a lui Cristian este fotbalul. Are foarte multe trofee și medalii.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 17 octombrie 2020