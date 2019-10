Sunt fericite acele familii de la sat în care predomină fericirea, dreptatea şi dragostea de cel apropiat. Aceste virtuţi se împletesc în familia Ghizeşan zisă ,,a lui Călin”. În aceeași casă trăiesc, în înţelegere, trei generaţii: tatăl cu cei doi copii și două nepoate, dragi ca şi ochii din cap. Împreună se bucură de fiecare clipă din viaţă.



Tatăl și fiii lui sunt dulgheri. Această meserie le-a adus bunăstare. Tot ce a agonisit tatăl Tima a împărţit cu fiii lui pentru ca să-i vadă fericiţi şi mândri de sine. ,,Copiii mei, este important să fiți cinstiți, să faceți ceea ce ştiți mai bine şi să nu înşelaţi pe nimeni. Aveţi grijă de familie. Fiți mulţumiţi cu ceea ce agonisiți. Fericit este cel care poate să-i ierte pe cei care au greşit” – spunea ,,Tima maistoru”, un om care i-a ajutat pe mulți dintre săteni.

Tima s-a născut în anul 1962. Tatăl Gheorghe şi mama Ana au două fete, Maria şi Ana şi trei băieţi: Petru, Ion şi Tima. Fiind cel mai tânăr, Tima, a rămas la casa părintească unde și-a întemeiat o familie. Este căsătorit cu Jadranka din Skopje.

Străbunicii lui Tima provin dintr-o familie de ardeleni harnici şi cinstiţi. Bunicii lui au lucrat din greu în câmp, dar au fost și meşteşugari. De la meșterii mai în vârstă au învăţat dulgheria pentru că orice meseria asigura venit. ,,În sat ești prețuit atât câte meserii ştii”, ne-a spus Tima. Meseria de dulgher este foarte apreciată la sat, unde în trecut s-au construit multe case și cel mai important lucru a fost să găseşti un dulgher de treabă. În popor dulgherii sunt numiți tâmplari. Este vorba de oamenii care au darul de a modela și de a ciopli lemnul. ,,Nu este o meserie oarecare. E nevoie de multă muncă, trebuie să ai cunoștințe de geometrie. Nu degeaba se spune că o casă frumos amenajată se cunoaşte după acoperiş”, zice meșterul Tima.

– Am făcut o mulţime de acoperişuri, nu doar la case, ci și la șoproane, la fermele pentru creşterea puilor de sacrificat. Am făcut lucrări și la acoperișurile unor biserici din împrejurimi. Am fost primul meșter care a ridicat turla sfântului locaş din satul meu natal. Am muncit și benevol, recompansa mea a fost că pot ajuta. Momentan, împreună cu fiii mei Gheorghe şi Dejan amenajăm o casă de locuit la noi în sat. Facem reparaţii capitale de la temelie până la acoperiş.

Tâmplăria este o meserie anevoiasă. Necesită multă dăruire de sine şi raţiune deplină, deoarece acoperişul este cea mai importantă lucrare la o casă. Nu îmi este frică de înălţime. Le-am spus şi copiilor: cel căruia îi este frică de înălţimi nu poate fi dulgher. Ne înțelegem de minune. Terminăm cu bine orice lucru îl punem la cale, spre bucuria gazdelor. Respectăm clienții care trebuie să fie mulțumiți de noi. Este important să îţi preţuiești meseria, să nu înşeli pe nimeni. Resping minciuna şi iubesc adevărul, ne-a spus meșterul Tima.

Până în urmă cu câţiva ani Tima a cultivat pământul. A început să practice tâmplăria pentru că această meserie poate aduce un venit mai mare. ,,Ca să practici agricultura aşa cum se cuvine trebuie să ai utilaje moderne. Este necesar să faci investiţii mari. Roadele vin la urmă. Este de prisos să vorbesc despre prețurile de achiziție a produselor”, a comentat Tima.

Consătenii lui spun despre Tima că este un om cu suflet mare și că îi prețuiește. Este mândru de nepoatele sale care îi sunt dragi ca lumina ochilor și fără de care nu își poate imagina nicio zi.

În urmă cu câţiva ani în familia Ghizeşan a avut loc un eveniment important: Gheorghe, fiul cel mare, s-a căsătorit cu Gabriela Ardelean din Grebenaţ. A fost o petrecere care le-a rămas într-o amintire frumoasă nuntaşilor şi mirilor. ,,Mi-am dorit această nuntă din tot sufletul. Am fost bucuros. Cred că toţi invitaţii s-au simţit bine. Tinerilor căsătoriţi le doresc casă de piatră şi mulţi copii”, a spus tatăl Tima.

Visul lui s-a împlinit. Prima pe lume a venit a fost nepoata Sara, iar mai târziu s-a născut și a doua nepoată.

Jadranka, soția lui Tima, este din Skopje. Nici nu s-a gândit vreodată că își va găsi jumătatea la Sân-Mihai. Soarta a aranjat ca femeia să își petreacă viața în Banat, alături de Tima.

Cei doi se înţeleg de minune. Se bucură de viaţă din plin, dar şi de nepoatele cu care petrec clipe frumoase. Momentan Jadranka este plecată la muncă provizorie în străinătate pentru a asigura un viitor frumos pentru nepoatele ei.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 12 octombrie 2019