Valorile familiei trebuie puse întotdeauna pe primul loc

Văzând de unde am plecat și unde am ajuns, putem privi trecutul cu mândrie și viitorul cu încredere – așa spune un proverb vechi. La Sărcia îşi duce traiul, în bună înţelegere şi armonie, familia Matić, pa care o prezentăm în acest număr al săptămânalului nostru. Pe membrii familiei Matić, mai precis pe Nenad, l-am cunoscut la turneele de fotbal ale veteranilor din cadrul ,,Cupei Libertății” și ,,Ziua Amintirilor”, organizate în satul lui natal. Mi-am dat seama imediat că sunt iubitori ai sportului şi muzicii, dar și îndemnatici și modeşti şi că păstrează cu sfințenie originea, tradiția, pasiunile și valorile familiei. Au trecut prin multe încercări, însă chipurile senine ale acestor oameni vorbesc că fiecare obstacol se poate depăși și apoi continua încrezător spre viitor, oricât de greu ar fi. Dar, nu doar atât, deşi cu toţii şi-au făcut cea mai mare parte a şcolarizării în limba sârbă, în casa lor se vorbeşte româneşte, datorită faptului că își trag originea dintr-o veche familie sărciană.

Veteran și campion al ,,Cupei Libertății”

Nenad Matić s-a născut în anul 1976 la Zrenianin, din părinții Marinko și Livia, oameni harnici care au trăit la Sărcia. Şcoala generală a termint-o în localitatea natală, iar la Seciani a absolvit cu succes Școala Medie de Mecanică. Se ocupă cu agricultura și este șofer de camion. Cu mare pasiune cultivă pământul, moștenit din moși-strămoși și se ocupă de cultivarea caișilor și prunilor din curtea gospodăriei. O mare pasiune a lui Nenad este fotbalul, el îndrăgind acest sport dinamic încă din anii copilăriei și purtând culorile renumitelor echipe sărciene – “Radnički”, la fotbalul mare, și ,,Steaua”, la minifotbal. A mai antrenat în tinerețe tenis de masă și a participat la mai multe ediții ale Jocurilor Sportive Sătești ,,Cupa Libertății”, sub culorile ,,Stelei” din satul natal.

,,Datorită ,,Cupei Libertății” am ajuns să cunosc mulți oameni și să poposesc în numeroase localități din Banat, pe care nu aș fi avut ocazia să le vizitez niciodată. Cu formația ,,Steaua” am participat la multe ediții ale ,,Cupei”, însă în anii 2000 și 2005 (am participat doar la meciurile de calificare) echipa noastră a cucerit titlul campioană a Olimpiadei noastre sătești în concurența seniorilor, iar anul trecut la Alibunar Sărcia a devenit dublă campioană la minifotbal la ,,Cupa Libertății” – seniorii și noi, veteranii.

Armonie și pasiuni comune

Maja (născută Jenej, în 10.12.1978 ) a terminat Şcoala Generală la Torac, iar după absolvirea Școlii Medii de Chimie, Alimente și Textile ,,Uroš Predić“ – profilul tehnician de textile, a înscris Școala de Înalte Studii de Specialite din Zrenianin – profilul confecții textile. Este angajată ca tehnician laborant la Întreprinderea ,,Friglo” pentru prelucrarea de legume şi fructe prin congelare. În anul 2017, când a fost deschisă prima unitate la Sutiesca, Maja s-a anagajat la cea mai modernă și bine echipată fabrică de prelucrare a legumelor, situată în Voivodina, grânarul Europei, chiar în centrul bazei de materii prime. Cu Nenad şi-a unit destinul în 2005, iar după un an, respectiv trei ani, s-au petrecut cele mai emoţionante şi memorabile momente din viaţa tânărului cuplu – naşterea copiilor Relja și Matija. Venirea pe lume a copiilor a schimbat din rădăcini viaţa părinţilor, fiind un moment unic, o bucurie extraordinară, o experienţă care le-a împlinit existenţa. Maja este o femeie harnică, inteligentă, înţelegătoare, conştiincioasă, o gospodină şi mamă pricepută care munceşte umăr la umăr cu soţul ei, fiind apropiată şi dedicându-se educaţiei copiilor lor. Alături de soţul său au insuflat copiilor valori și deprinderi de mare preţ, oferindu-le susţinere în orice decizie, încurajându-i să-şi dezvolte gândirea proprie şi independentă, iar ei răsplătesc iubirea și eforturile părinților. A îndrăgit muzica şi cântecul populară românesc încă din copilărie, în satul natal, Torac, iar activitatea artistică şi-a început-o încă de la vârsta de șapte ani, activând în secţia de folclor a Şcolii Generale și a Societăţii “Vichentie Petrovici Bocăluț” mai mult de zece ani, participând la numeroase evenimente, festivaluri de folclor și muzică românească și diverse manifestări artistice. În copilărie a fost cucerită de literatură, de cuvântul scris, căci îi plăcea să scrie compuneri, fiind de asemenea, datorită dicției și exepresivității sale lingvistice și crainică la Festivalul Copiilor și manifestarea ,,Praznicul Obiceiurilor de Iarnă”, organizate la Torac, în satul ei natal. Fiind îndrumată de profesorul Olimpiu Baloș, ca membră a secţiei de recitatori a Şcolii Generale “George Coșbuc”, a cucerit premiul I la concursul literar al revistei ,,Bucuria Copiilor” cu creația originală ,Șase frați”, iar mai multe compuneri și texte originale ale ei sunt publicate în revista literară și suplimentul ,,Luceafărul”. Mai târziu a descoperit pasiunea pentru flori și grădină, artă culinară, dulciuri și părjituri, iar secretele ei par să fie imaginaţia şi curajul în a descoperi ceva nou.

Totul se poate realiza prin insistență, muncă și optimism

Livia Matić, de origine din vechea familie Jurj, născută pe 29 martie 1951 la Sărcia, este o femeie comunicativă, insistentă, perseverentă, pe care viața nu a mângâiat-o, dar a reușit să se poarte cu toate nevoile și obstacolele. Este o femeie care a crescut și, cum spune, a îmbătrânit la sat. Pot să vă mărturisesc că se află printre rarele persoane din satele noastre care mai păstrează, în cel mai frumos mod, frumusețea limbii noastre române. După ce a născut doi băieți: Goran (în 1971) și Nenad (în 1976), la vârsta de doar 26 de ani a râmas fără soțul Marinko, pe care l-a pierdut după un accident de circulație, dar a știut că trebuie să lupte restul vieții sale pentru copiii și familia ei. ,

,,De când mă știu, oricât de greu îmi era, eu am luptat să duc pe cale bună familia, copiii și nepoții mei. Îmi aduc aminte de căminul nostru, de casa unde acum trăiesc fiul meu, Nenad, nora Maja și nepoții Relja și Matija, iar anterior părinții mei, casă care era un refugiu și un loc unde am avut alături mulți prieteni și rude. Am fost angajată timp de șapte ani la Zrenianin, la Fabrica de Confecții ,,Slavica”, iar după nefericita întâmplare în care mi-am pierdut soțul, în anul 1977, am revenit în satul natal, la Întreprinderea Agricolă ,,Zelengora”, ca muncitor administrativ, și, după îndeplinirea condițiilor, am intrat în pensie. De mai mult de un deceniu, din 2009, trăiesc între Sărcia și în Statele Unite ale Americii, unde se află familia fiului meu mai mare, Goran. Acolo mă îngrijesc de nepoatele Emilia (11 ani) și Sofia (9) și îi ajut nurorii Aneta, care trăiesc în New York, marea metropolă a lumii. Cât despre activitatea mea culturală, pot să vă mărturisesc că am fost activă în secția de folclor a S.C.A. ,,Frăție și Unitate” din localitate, din copilărie și până nu m-am căsătorit.

Afinitate deosebită pentru sport, pescuit și muzică

Relja, fiul cel mare al familiei Matić, s-a născut în anul 2006 la Zrenianin. Este un adolescent perseverent, sociabil, cu multe pasiuni, un băiat care prin muncă şi ambiţie îşi trasează calea spre viitor. În satul natal frecventează cursurile în clasa a VII-a a Școlii Generale ,,Ivo Lola Ribar”. Este un adolescent cu multiple talente şi pasiuni. Pentru acest tânăr talentat, muzica reprezintă o pasiune, un lucru care îl împlineşte și îl bucură de fiecare dată când merege la repetiții și cursuri de orgă, fiind instruit de consătenul său Marcel Jivoin, un muzician cunoscut în întreg Banatul. Este și membru al secției de dansuri populare românești a S.C.A. ,,Frăție și Unitate”. Ca și majorităţii băieților, îi place sportul – fotbalul și tenisul de masă. La competițiile de anul trecut ale pingpongiștilor din Comuna Seceani a cucerit locul I, însă o pasiune specială pentru Relja este și pescuitul. În decursul verii este în stare să se trezească în toiul nopții și înainte de răsăritul soarelui să meargă la pescuit. Încă de mic a fost fascinat de primul contact cu râul Timiș, moment în care și-a promis să ajungă un pescar al râului ce trece prin apropierea satului. Viața te poartă pe multe cărări, iar acum cele mai îndrăgite de Relja sunt cele de pe malurile Timișului mort, acolo unde se duce zilnic să pescuiască, să se relaxeze și să admire natura. Alături de cele deja amintite, mai este pasionat și de mici cascadorii cu bicicleta și motocicleta.

Multiple pasiuni și talente

Matija, născut în 8 martie 2008 la Zrenianin, fiul cel mic al cuplului Matić, este elev în clasa a V-a al Şcolii Generale din Sărcia. Este un băiat comunicativ, prietenos și sociabil. Îi plac foarte mult călătoriile și folclorul. Este pasionat de sport, în special de fotbal și de tenis de masă și de tot ce le place copiilor de anii lui. În urmă cu câţiva ani, fiind înzestrat cu talent deosebit, el şi colegii de la clubul sărcian ,,Radnički” au cucerit locul întâi la competițiile regionale din cadrul ,,Ligii viitorilor campioni”, organizate la Zrenianin. Micii sărcieni au realizat și succese excelente la turneul final organizat la Zlatibor, având drept adversare cele mai cunoscute echipe din țară – „Steaua Roșie” și „Partizan”. La fel ca și fratele său mai mare, este și un talentat pingpongist. La concursurile regionale de tenis de masă de la Zrenianin, în concurența individuală Matija a cucerit locul trei și medalie de bronz, la categoria sa de vârstă. Este membru activ al secției de folclor a copiilor de pe lângă S.C.A. ,,Frăție și Unitate”, cu care a participat la mai multe evenimente culturale, inclusiv la programul inaugural al gazdelor Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina ,,Sărcia 2017”, alături de verișoarele Emilia și Sofia din S.U.A.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 35 din 29 august