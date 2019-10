Familia Mohan este o familie simplă, modestă dar care știe să respecte adevăratele valori. La intrare m -a întâmpinat Gheorghe Mohan cunoscutul sportist român din Banatul sârbesc. În frumoasa bucătărie aranjată cu mult gust de soția lui Tulia-Ana Mohan a început să se dezvăluie povestea acestei familii.

La început de drum spre cariera de fotbalist

Evocând momente din viață în ochii celor doi soți am întrezărit nostalgie îndeosebi când ne- am referit la perioada lăsată cu mulți ani în urmă. Cartea amintirilor a deschis -o mai întâi cunoscutul sportist bănățean Gheorghe Mohan. Când avea 14 ani a început să joace fotbal pentru Clubul „Vârșeț” apoi a jucat doi ani la Clubul „Voivodina” din Novi Sad, și un an de zile la Clubul „Radnički” din Sombor. În anii 1963 Vârșețul a fost gazdă unui turneu internațional pe care la organizat la inițiativa Uniunii Sportive din Iugoslavia. Aici Mohan a jucat două meciuri internaționale cu echipele participante „C.Zvezda”, două echipe din Ungaria, „Rijeka” și „Copo” din Italia. În anul 1965 cu echipa „Vârșețului” a jucat câteva meciuri cu „Rapid” din București și „Politehnica” din Timișoara. La Panciova în anul 1976 a jucat pentru formația de fotbal al Banatului de Sud împotriva echipei naționale a Iugoslaviei. În carierea sa Mohan a jucat împotriva celor mai mari cluburi de fotbal din fosta Iugoslavie, cum sunt „C.Zvezda”, „Vardar”, „Budućnost“, „Partizan“. A primit ofertă să treacă la clubul „C.Zvezda”, dar clubul din Novi Sad a fost mai repede și la angajat ca fotbalist la CF „Voivodina” unde a avut patru sezone. Cu acest club a jucat în Italia, atunci în Franța. În meciul de finală dintre „Voivodina” și „Fiorentina” Mohan a fost proclamat cel mai bun jucător.

Dragostea întâlnită la Vârșeț

Tulia-Ana Mohan este originală din Mărghita, dar în prezent locuiește împreună cu soțul Gheorghe original din Sân- Mihai la Vârșeț. Astăzi amândoi sunt pensionari. Tulia –Ana după terminara școli generale din satul natal, școlarizarea a continuat la Vârșeț. Mai întâi înscrie liceul Borislav Petrov Braca care îl frecventează cu succes iar apoi se înscrie la școala superioară mai precis academia pedagogică grupa instrucția tehnică și informatica de la Zrenianin. A fost angajată la postul de muncă ca profesor de instrucția tehnică și informatică la mai multe școli din oraș Vuk Karadžić, Jovan Sterija Popović dar și în școlile de la satele Uljmu, Srediștea Mare, Gudurica. Dar cei mai mulți ani a petrecut ca cadrul didactic la școlile generale Coriolan Doban din Coștei și liceul Borislav Petrov Braca din Vârșeț.Ne mărturisește că la aceste școii unde și a încheiat cariera a petrecut momente de neuitat într- un colectiv numeros, profesionist, serios unde a fost apreciată și recunoscută la valoarea ei. Foarte mult i -a plăcut meseria de cadrul didactic este convinsă că implicarea și devotamentul de care a dat dovadă la locul de muncă unde a dus pe multe generați de elevi la un drum de știință.Ștințele tehnice și informatica au fost și vor rămâne mereu o poartă spre viitor, și preocupația multor tineri interesați de tehnologia modernă. În timpul școlarizări a fost membră în cadrul secțiilor de folclor și cor din satul natal. De la această persoană am înțeles că multe persoane când trec la pensie se plictisesc, dar nu este cazul și cu Tulia Ana fiindcă preocupările ei nu permite ca viața să i devină monotonă.

Cele două surori au înclinați spre economie

Mai întâi s -a născut Aleksandra Mohan care a terminat școala generală la Vârșeț după care a făcut și școala medie „Borislav Petrov Braca” cu durata de patru ani. Această școlarizare a făcut o în limba română. Pentru că a cunoscut foarte bine limba maternă dar și din cauză că ca elevă foarte mult i- a plăcut obiectul matematica a hotărât să înscrie facultatea de economie la Timișoara. Pasiunea Aleksandrei a fost sportul pe care le- a moștenit de la tatăl său. A jucat la clubul de volei „Mladost2 din Vârșeț până la liceu. Antrenorul clubului a fost Luca Aurel. Pe lângă volei a practicat și șahul sportul al minții fiindu -i o mare pasiune. O perioadă de timp când a fost elevă la liceu s- a ocupat și cu muzica a cântat la acordeon profesor fiindu -i Panta Cebzan. Astăzi este angajată la compania „Hemofarm Stada” din Timișoara unde este în funcție de director comercial. Lucrază la această companie de 12 ani.În timpul liber pe care îl are foarte puțin din cauza obligaților legate de postul de muncă practică aerobicul.Violeta Mohan sora cea mai mică s -a născut la Vârșeț unde a terminat școala generală și școala medie. Pe timpul școlarizări s -a implicat în activitățile culturale la cenaclul „Tinerele Condeie”, unde a fost prof. Berlovan. Mult a îndrăgit desemnul așa că la școala generală la un concurs de arte plastice organizat de către „Bucuria Copiiilor” a cucerit un premiu. După ce a terminat școala medie Violeta s a înscris la studiile universitare din cadrul facultății de economie din Timișoara. Studiile care au durat patru ai ea le a absolvit cu succes. La momentul de față este angajată la compania „Hemofarm Stada” din Vârșeț.

Vasilie PETRICĂ

