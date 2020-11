FAMILIA PERIŠIĆ DIN ZRENIANIN

Momentele petrecute împreună sunt cea mai mare bucurie a familiei

Unii se întreabă ce se află în spatele unei familii reușite…Cineva ar spune, simplu, că dragostea este suficientă pentru ca doi oameni să meargă pe același drum o viață întreagă. Totuși, în spatele unei astfel de căsnicii și familii atât de puternice stau și alte lucruri: încrederea, loialitatea, comunicarea, înțelegerea și puțin compromis între membrii ei. Acestea ar fi o parte din însușirile pe care trebuie să le însume o familie, dar și micile gesturi pe care le oferă fiecare membru în parte pentru toți ceilalți.

Totuși, puțini sunt oamenii care îşi iubesc în aceeaşi măsură şi profesia şi familia, care au şi pasiuni comune. În Zrenianin îşi duce traiul, în bună înţelegere şi armonie, familia Perišić, pa care o vom prezenta în acest număr al săptămânalului nostru şi care întruchipează trăsăturile amintite. Deşi toţi au făcut școala, în cea mai mare parte, în limba sârbă, în casa lor se vorbeşte şi româneşte, datorită faptului că Daniela este de origine din Torac şi provine dintr-o familie în sânul căreia s-a conversat tot în limba română.

O carieră profesională bogată

Daniela Kiš Perišić s-a născut în anul 1972. Provine din familia Kiš, de origine din Torac. După ce ambii părinţi, Lucia și Toma, au trecut în nefiinţă, Daniela a păstrat casa părintească. A reconstruit-o și a transformat-o într-un loc autentic de delectare pentru familia sa şi numeroşii prieteni cu care menţine relaţii de amiciţie încă din copilăriei. În casa părintească a trăit, după încheierea căsătoriei (2002) cu Saša și cu fiii lor Gligorije și Miljan, până în urmă cu doi ani, când au decis să se mute la Zrenianin. Daniela a terminat Școala Generală ,,Petru Albu” din satul natal și Liceul din Zrenianin. În anul 1998 a absolvit studiile la Facultatea de Stomatolgie din Timișoara. Imediat după terminarea studiilor universitare și-a făcut stagiul la Căminul Sanitar, iar cariera de medic stomatolog şi-a început-o în localitatea Clec, unde a profesat mai mulți ani. Până în prezent a practicat nobila profesie și la Melenci, Botoš, la ambulanța pentru Tineret, iar actualmente lucrează la clinica de specialitate din Zrenianin.

Între timp, graţie profesionalismului, muncii străduitoare şi referinţelor de specialitate, fiind îndrăgostită de meseria sa, și-a continuat perfecţionarea postuniversitară, de această dată la Facultatea de Stomatologie a Universităţii din Novi Sad. A promovat cu brio examenele, iar studiile de specialitate în domeniul paradontologiei şi al bolilor cavităţii bucale, la Clinica Universitară a Facultăţii de Stomatologie, le-a finalizat cu suces în anul 2015. În același timp, a lucrat la unul dintre cele mai renumite cabinete particulare din Zrenianin, pe care l-a deschis împreună cu o colegă.

În 2018, în acele vremuri medic stomatolog specialist, Daniela a deschis cabinetul „Moja zubarka – Dentista mea”. Datorită profesionalismului, asiudităţii, comportamentului corect faţă de pacienţi, dar şi aparaturii ultramoderne utilizate, cabinetul este unul de renume în oraşul Zrenianin.

Performanțe sportive și numeroase medalii

Saša (n. 1972), soţul Danielei, este un om liniștit, serios, îndemnatic și foarte harnic. Cu ceva ani în urmă au cumpărat o casă veche în apropierea centrului orașului Zrenianin. După cum ne spune, atât lucrările de reamenajare ale clădirii transformate în cabinet stomatologic al soției, cât și construcția noii case moderne, la etaj, din curte, cu excepția lucrărilor de tencuială și fațadă, au fost realizate de el. Saša este angajat la NIS – Rafinerija din Elemir din 2006, dar fiind o persoană harnică, pricepută şi îndemnatică, prin dragoste, şi angajament reuşește să aducă la bun sfârşit orice ce îşi propune. A îndrăgit foarte mult Toracul, locul de baştină al soţiei, unde a petrecut 16 ani. Acolo se simte extraordinar. Se îngijește de livada cu diferite specii de pomi fructiferi şi îi place mentalitatea oamenilor din acest sat.

Cu Saša, o persoană deschisă, intreresantă, comunicativă şi sociabilă mereu găseşti ceva nou de vorbit, aflii lucruri noi şi inedite, atât când este vorba despre familie, prieteni sau despre marea lui pasiune – sportul.

Talente moştenite și pasiuni comune

Fiul cel mare, Gligorije, a văzut lumina zilei în 14 septembrie 2002, iar Miljan s-a născut la patru ani după fratele mai mare. Gligorije dorește să fie cel de-al doilea membru al familiei Perišić care va continua tradiţia familială, el pregătindu-se intensiv pentru înscrierea la facultatea pe care au absolvit-o mama lui. Ori de câte ori este posibil, când îi permite timpul, Gligorije vine în cabinetul mamei, pentru a învăţa câte ceva din secretele stomatologiei. Este elev în clasa a patra la Liceul zrenianinean, iar școala generală a terminat-o la Torac, unde a fost stabilită familia până în urmă cu doi ani.

Mezinul familiei, Miljan, este elev eminent în clasa a VIII-a la Școala Generală ,,Vuk Karadžić” din Zrenianin. Antrenează paralel de câţiva ani jiu-jistu brazilian și este extrem de pasionat de skatebording, învațând secretele acestui sport aflat la început în țara noastră. Este o fire sociabilă, având mulţi amici în aproape toate localităţile bănăţene, pe care i-a cunscut în tabăra de vară Sulina. Fiind pasionat de călătorii, momentele petrecute alături de tineri din aproape toate localităţile româneşti din Banatul sârbesc i-au rămas în memorie ca fiind una dintre cele mai frumoase vacanţe petrecute în afara ţării. La Sulina, în Delta Dunării a petrecut momente de neuitat, participând la diverse concursuri, competiţii şi ateliere, regretând că nu poate să repete excursia şi să revină în această superbă tabără de vară.

Dan MATA

