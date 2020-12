Familia Stoini din Torac

Prin înțelegerea și armonia din familie generaţiilor următoare le sunt transmise principiile şi valorile vieții. Copiii vor fi ajutaţi să îşi dezvolte atitudinile sociale. O familie poate găsi împreună mai mult timp pentru distracţie.

Cu aceste gânduri am intrat în casa familiei Stoini din Torac. Am fost aşteptat de soţii Daniela şi Marius, iar fiul lor Vasilie m-a invitat să intru. Am fost uimit de spontanitatea lui, pentru că, imediat ce m-am aşezat la masă, m-a propus să merg în camera lui. M-am dat seama că nu am greşit atunci când i-am rugat să facem prezentarea familiei.

Soții Stoini- Marius și Daniela

Marius, mulţumit cu ceea ce i-a dat Dumnezeu

Mulţi tineri din Torac decid, încă din frageda copilărie, să termine o şcoală „mare” şi să trăiască la oraş unde, se pare, totul este frumos….dar nu şi Marius Stoini. Născut în 1971, şcoala elementară a terminat-o la Torac, iar apoi a frecventat Școala Medie de Agricultură din Zrenianin. A avut o copilărie fericită, iar în tinerețe a decis să își deschidă propria afacere. Plin de entusiasm și de încredere în sine, Marius a deschis o cafenea în Torac unde tinerii din sat și din apropiere să se distreze, să vină la o întâlnire, să stea de vorbă în timpul liber. Câțiva ani și-a gestionat cu succes afacerea, dar odată cu venirea vremurilor mai grele în toată țara Marius a fost nevoit să renunțe la această idee și a închis cafeneaua.

În prezent Marius este mai mult acasă. Se ocupă mult de educația copiilor. Urmărește cu mare pasiune sportul, mai ales fotbalul, iar vara se duce cu prietenii la pescuit.

Vasilie și Mișel în așteptarea lui Moș Crăciun

Marius iubeşte viaţa la sat, la fel ca şi soţia lui. Viaţa este grea oriunde am trăi, însă noi trebuie să învăţăm cum să ne-o facem frumoasă. Pentru mine satul meu este raiul meu. Când ies la stradă întâlnesc oameni călduroşi, aşa cum sunt torăcenii: mereu prietenoși, gata să dea o mână de ajutor oricărui sătean la nevoie. Viaţa la ţară nu este uşoară, dar pe lângă toate astea avem şi multă distracţie, aer curat, fructe şi legume proaspete. Copiii noștri cresc în sânul naturii şi îi învăţăm să o respecte.

Daniela este o persoană foarte pozitivă

Stând de vorbă cu Daniela, mi-am dat seama că această femeie este plină de energie pozitivă pe care o împarte cu cei din jur. Este mereu cu zâmbetul pe buze. Se pare că în acest suflet lin locuiesc o mulţime de emoţii, o fericire enormă care nu cunoaşte limite.

Daniela s-a născut în anul 1982. După terminarea şcolarizării s-a angajat pe post de vânzătoare la o prăvălie din Torac, unde a lucrat 12 ani.

Dragostea este motivul principal care a condus-o pe Daniela să facă pasul cel important. S-a căsătorit cu Marius şi au început viaţa în doi.

Daniela este o casnică harnică. Se descurcă de minune în bucătărie, dar şi florile sunt o mare pasiune a ei. Este o persoană pedantă şi foarte prietenoasă. Îi place să călătorească, să se întâlnească cu prietenele, dar cel mai mult timp alocă creșterii și educării copiilor.

Mișel- o fetiță fermecătoare

Daniela ne mărturisește: ,,Mă simt iubită şi apreciată. Primesc şi ştiu cum să întorc încurajări şi întodeauna îmi fac timp pentru discuţii cu familia. Mă simt bine când împreună cu soţul merg la petreceri sau în călătorii la care, binenţeles, suntem împreună cu copiii noștri care ne sunt lumina ochilor. Locuim într-o casă frumoasă cu etaj pe care am aranjat-o după gustul nostru. Este o casă primitoare, cu o curte plină de flori, o oază care ne înfrumuseţează zilele. Aici avem mult mai puţin stres decât într-un oraș mare şi mai ales plăcerea de a avea tot timpul în jur flori şi verdeaţă. Îmi place să am grijă de casă, de grădină…. am o viaţă fericită. Când am timp mă duc la cumpărături la Zrenianin, mă întâlnesc cu prietene la cafenele etc. În timpul liber îngrijesc curtea cu flori, dar fiecare clipă o petrec împreună cu familia”.

Vasile la colindat

Daniela este o tânără gospodină cu suflet blând şi nobil, se pare şi puţin modestă, neobosită, dar totuşi cu o dorinţă imensă de a-şi realiza toate visele. Împreună cu soțul Marius şi-a creat o viaţă liniştită, aşa cum a vrut bunul Dumnezeu. Fericirea le-a fost deplină atunci când s-au născut copiii lor.

F. RAȘA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 52 din 26 decembrie 2020 – 2 ianuarie 2021