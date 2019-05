Taina unei vieți de familie fericită

Într–o zi de primăvară deosebit de frumoasă, care ne îmbia la plimbare, ne–am deplasat la Marcovăț, sat de codru. Această localitate are o populație de numai 260 de suflete. Cu toate că este vorba despre un sat mic, aflat la limita existenței, aici găsim oameni minunați care sunt întotdeauna dispuși să lase totul deoparte și să–și primească oaspeții așa cum se cuvine. O astfel de familie este și familia Toma.

Acești oameni nu se deosebesc mult de consătenii lor. Membrii acestei familii au acceptat bucuroși să împartă cu noi momente din viață, pasiunile și realizările. Familia Toma are patru membri: Vasilie, Mira, Ionel și Mileva, căsătorită în satul vecin Srediștea Mare.

Când ești harnic și sănătos, le poți face pe toate

Prezentarea o vom începe cu cel mai în vârstă membru al familiei Toma, Vasilie, care a scos în evidență tot ceea ce a făcut și face pentru familia sa. S–a născut la Marcovăț, unde și-a petrecut copilăria.

Vasilie a avut mai multe pasiuni. I-a plăcut vânatul. În anul 1968 a devenit membru al societății vânătorilor din sat, unde a activat până în anul 1992. A fost ales chiar și în organele de conducere ale acestei societăți. La toate întâlnirile de suflet ale vânătorilor, Vasilie și colegii lui au pregătit mâncare, iar apoi fiecare vânător a povestit întâmplările sale.

Totuși, îndeletnicirea pe care a practicat-o o viață-ntreagă este apicultura. „Am îndrăgit apicultura în copilărie. Totul a început în anii 80, când am primit cadou doi stupi. De atunci îmi desfășor activitatea. Am o stupină de o sută de familii. Apicultura este o îndeletnicire cu care ne ocupăm soția, fiul și cu mine, începând de la pregătirea familiilor de albine iarna și până la comercializarea mierii. Cândva albinele au dat mai multă miere, iar astăzi de la o familie de albine se poate produce o cantitate de 15 kg de miere. Pe timpuri am primit 3.000 de kilograme. Astăzi obținem doar 1.500 kg. La început, am vândut produsele la fabrica „VIK“, astăzi „Swisslion“. Am mai mult de 35 de ani de experiență în afaceri cu miere. Produc miere de tei și salcâm. Cea de salcâm este mai scumpă. Cu scopul obținerii celei mai înalte calități a produselor, cu timpul am realizat un proces de modernizare a producției, prin îmbunătățirea și achiziționarea de echipament specific pentru producerea mierii. Există și probleme cu care se confruntă apicultorii. Ele sunt de ordin financiar. O altă problemă ar fi bolile albinilor“, ne–a menționat Vasilie Toma.

El este membru al Asociației Apicultorilor din Serbia. Și-a vândut produsele de miere la Vrbas, Knjaževac, Belgrad, dar și în Slovenia, Canada, Austria, Suedia… Mierea din Marcovăț a lui Vasilie a ajuns și în Japonia, dar și în Australia, la Melbourn. Vasilie spune că toate cunoștințele din apicultură le–a însușit din cărțile din România și că pe toate le aplică. A dobândit experiență și de la Mihai Moise, un alt mare apicultor din sat.

În anii 70, Vasilie a cunoscut-o pe Mira, care este de origine din Bosnia, din satul Blatnica de lângă localitatea Tešić. Cei doi au oficiat cununia la Marcovăț după tradițiile strămoșesti.

