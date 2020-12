Familia Vulcu Đokić din Vârșeț

Întâlnesc oameni la care mă uit cu admirație. Aud povești și nu știu cum reușesc, dar uit cu totul de mine și mă concentrez pe uimitoarea ființă pe care o ascult. În timp ce scriu mă gândesc că nu contează din ce clasă fac parte oamenii pe care îi întâlnim. Trebuie să îi tratăm pe toți la fel, cu respect; iar familia din această săptămână este demnă de toată stima.

Mariana Vulcu, căsătorită Đokić, s-a născut pe data de 17 iunie 1973 la Vârșeț. Își are originile în Sălcița. Acolo a terminat școala cu patru clase și a continuat școlarizarea la Vârșeț.

Mariana are un frate, Gheorghe Vulcu. Au copilărit împreună și au împărțit experiențe copilărești.

Gheorghe și Mariana fac parte dintr-o familie de intelectuali. Mama lor Valeria Vulcu, acum pensionară, a fost învățătoare, iar tatăl lor a fost contabil la Comunitatea Locală din Sălcița. Gheorghe Vulcu, care din păcate nu mai este printre noi, este cunoscut pe meleagurile noastre și ca scriitor. A scris mai multe cărți, printre care: Monografia satului Sălcița, Când eram eu mititel, Haiducul Adam Neamțu și multe altele.

Revenim la Mariana și la povestea ei de viață.

,,Până la 10 ani am locuit la Sălcița. Am avut o copilărie frumoasă și dinamică. Îmi amintesc cu drag de acele vremuri apuse. După ce am terminat școala cu clasele I-IV la Sălcița, am luat drumul Vârșețului. Acolo am făcut Școala Elementară ,,Olga Petrov Radišić”. Pe urmă am frecventat Liceul ,,Borislav Petrov Braca”, secția tehnologie, ca apoi să termin și Școala de Înalte Studii ,,Mihailov Palov” – își aminește Mariana.