Apariția unei cărți este un moment festiv atât pentru autor (i), cât și pentru editură. Așa este și în cazul cărți ,,65 decenii de beletristică (1947-2012)”, cu atât mai mult cu cât cartea apare în contextul unui jubileul. Iată cu ce gânduri întâmpâni această carte cei doi autori: Vasa Barbu și Nicu Ciobanu.

În decurs de 6 ani au apărut două studii monografice similare. ,,65 decenii de beletristică (1947-2012)” a apărut în 2013. De ce ați acordat atât de multă atenție beletristicii, în condițiile în care la Editura ,,Libertatea” au apărut cărți valoroase și de alte genuri?

Vasa Barbu: Da, în anul 2013 am scris, tot împreună cu Nicu Ciobanu, un studiu monografic similar despre editura noastră – „65 de ani de beletristică”, iar împreună cu domnia sa şi cu Costa Roşu am publicat în 2008 încă un studiu monografic similar – ,,Pe aripile inspiraţiei”. Veţi observa că aceste apariţii editoriale sunt ciclice, respectiv că au văzut lumina tiparului în urma marcării anilor jubiliari (60, 65 şi 75) ai Editurii „Libertatea” (2007, 2012 şi 2017). Aşadar, nu sunt întâmplătoare (iar la aniversarea a 50 şi 55 de ani am publicat un catalog şi o broşură ocazională), ci bine gândite pentru a poziţiona editura noastră acolo unde îi este locul meritat – printre editurile cu mare tradiţie livrescă şi apreciabilă continuitate, ea fiind editura prin care se identifică creaţia literară, publicistică şi de alt gen a românilor de pe aceste meleaguri şi care cultivă pe paginile cărţilor sale limba română literară. Am zis că cele trei studii sunt similare, dar nu şi identice, fiindcă fiecare din ele aduce valori în plus, noutăţi şi prezintă din aspecte diferite materia abordată. Cu atât mai mult, fiecare cuprinde ani şi perioade editoriale noi. Atenţia noastră are în focar beletristica, îndeosebi cea românească originală din aceste spaţii, pentru că, odată cu publicarea cărţilor de acest gen editura noastră a început să respire cu adevărat şi să devină ceea ce este. Dacă vreţi, beletristica noastră este coloana vertebrală a Editurii „Libertatea”, de care se sprijină toate celelalte genuri de cărţi, printre care avem, cu siguranţă, multe cărţi de certă valoare.

A părăsit beletristica de limbă română din Serbia spațiul nostru etnic sau încă mai poartă balastul determinantului ,,minoritar”?

Nicu Ciobanu: Personal, acest determinant, pe zi ce trece, tot mai mult îl trăiesc precum un balast. Când cineva zice etnic minoritar am impresia că ne împinge într-un țarc, în acea ogradă în care există un spațiu determinat pentru noi, pentru că suntem diferiți de cei majoritari, și doar în acel spațiu ne putem manifesta. În parte și noi suntem vinovați pentru asta. Firesc că realitatea e alta, mai diferită decât ce pare la prima privire, însă nici nu putem fugi de acel determinant – etnic „minoritar”. În Serbia suntem români, minoritari etnici, în România marea majoritate, există și mici excepții, ne consideră sârbi – vi se adresează cu „sârbule”, deci iarăși minoritari. Trăim în Serbia, aici publicăm în limba română, și e bine că este așa, însă ne citește un număr foarte, foarte mic de cititori și atunci e firesc ca beletristica de care mă întrebați să suporte consecințele. Eu cred, de mai mulți ani sunt convins, că Editura „Libertatea” trebuie să „plaseze” literatura noastră în alte spații lingvistice pentru că avem ce oferi. Această proiecție nu se poate realiza într-un timp chiar așa de scurt. În plus, răul nu vine niciodată singur, ne confruntăm cu probleme greu de depășit, tu mai ai și ghinionul că tot la patru ani se schimbă componența Consiliului Național care îți este fondatorul Casei ,,Libertatea” și pe care nu-l interesează așa ceva. Ăia sunt interesați de posturi, de cine să conducă Casa, compartimentele, nu de ceea ce trebuie să facă acei oameni. Ei nu discută cum să te ajute. Într-o astfel de situație, cui îi mai arde să se apuce de un proiect mai mare – promovarea literaturii noastre și a ceea ce reprezintă identitatea noastră, este un proiect de proporții – când nu ști dacă ajungi să-l finalizezi. Apoi, o altă problemă sunt fondurile etc., iar timpul trece, ireversibil. Dacă nu apari cu traduceri în limbile de circulație mondială, nu ai debutanți, n-ai o atmosferă literară, artistică, care să vibreze continuu, să poți să te manifești degajat, fără constrângeri, te stingi. Fără carte nu existăm, ne întoarcem în Evul Mediu!

Marina ANCAIȚAN

Interviul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 16 noiembrie.