Fascinaţia unui model cultural

Între personalităţile asociate cu presa figurează la un loc de cinste apreciatul poet, jurnalist, publicist și om de mare responsabilitate, Ioan Baba. La cei 70 de ani ai săi ne-am propus să facem o incursiune în îndelungata şi rodnica sa activitate jurnalistică și culturală. În peste 25 de ani a lăsat posterității 100 de numere ale revistei ,,Lumina“, numeroase reportaje și interviuri la Radio și Televiziunea Novi Sad, dar și texte publicate în paginile săptămânalui nostru, precum și în alte reviste de specialitate. Această aniversare este un emoţionant prilej de venerare şi omagiere a distinsului om pe care îl privim cu respect şi-i aducem cuvenitul cuvânt de laudă pentru toate eforturile consecvente investite în activitatea practică, în pasiunea şi dăruirea cu care a slujit şi slujeşte neamul românesc.

– Aproape 26 de ani ați redactat revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră ,,Lumina”. În ce perioadă considerați că lucea cel mai puternic?

E o întrebare enormă prin care puneți la încercare virtuțile mele pe care mi le-aș dori să rămână generoase și integre, aparent și critice, cum sper că s-au dovedit în tot ceea ce am făcut și am scris! Intensitatea lucirii o vor elucida cu timpul exegeții. Munca mea onorifică la „Lumina” s-a desfășurat în paralel cu peste 1500 de emisiuni culturale realizate la Radio Novi Sad, anii în care mi-am pus amprenta pe micul ecran la RTV. De „Lumina” m-am ocupat cu dragoste și dăruire precum de cele 43 de volume de autor, 15 tălmăciri în cărți și vreo 900 de unități bibliografice traduse prin reviste.

Am lăsat în urmă 100 de volume de revistă; portretele biobibliografice exhaustive a celor opt predecesori – redactori-șefi și responsabili. În cadrul a 26 de proiecte: evenimente, Ateliere Artistice Alternative – botezate astfel de Nicu Ciobanu, unele ca interconexiuni cu alte culturi și dialoguri europene, la școlile medii din Alibunar și Vârșeț sau în fața studenților de la Novi Sad și Vârșeț; 15 colocvii și simpozioane internaționale; 16 matinee și serate literare în diferite localități și orașe; 15 numere speciale, 10 prezentări de carte (fără cele din România), 5 prezentări ale membrilor „Cercului Lumina-Honoris Causa”; 12 omagieri; 4 expoziții; prima și a doua placă evocativă „Lumina”, plăcile evocative Mihai Eminescu și Vasile/Vasko Popa; „Sala cu portrete”. Amintesc „Compendiu biobibliografic. Scriitori” (Colecția „Lumina” 1997), apoi „Antologia literaturii și artei din comunitățile românești. Banatul iugoslav” cu prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu (INSCR, Iași 1998), „Contribuții monografic-bibliologice – Lumina” (Ed. Libertatea, 2016), precum o hermeneutică a culturii literar-spirituale la noi, românii din Serbia, pentru lume și memoria colectivă, precum și panorama lirică a unui secol „Banatul în memoria clipei” (Libertatea, 2017). Concomintent a fost asigurată continuitatea „Colecției Lumina” inițiată în 1955, reluată de Simeon Lăzăreanu în 1982 și continuată din 1997. Personal m-am ocupat de îngrijirea a 30 de volume; am revigorat Cercul Literar, acesta devenind „Cercul Lumina – Honoris Causa”. Istoricii literari vor depista că unele idei de la „Lumina” au încolțit pe tărâmul multor reviste literare și în antologii, multiculturalitatea și interculturalitatea din și în vreo 35 de limbi fiind încă o latură. Multe din recunoștințele revistei situate la scară națională și internațională sunt îndemn și obligație față de spiritualitatea românească. Amintesc selectiv: Premiul Special al Academiei Internaționale „Mihai Eminescu” (Craiova, 1997), Premiul „Eminescu” (Drobeta Turnu Severin 2002 și 2005), „Premiul presei” la Salonul Internațional de Carte Românească (Iași, 2002), Premiul „Revista anului (Iași, 2006) și două cele mai înalte recunoștințe „Scânteia culturii” (Novi Sad, 1998) și Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria F „Promovarea culturii” acordat prin Decretul Președintelui României (2019). Viitorul își va spune cuvântul dacă se va găsi o echitate justă și lucidă.

– Când ați preluat revista, într-un interviu v-ați exprimat speranța că ,,Lumina” va deveni o latură a năzuințelor de proliferare a spiritualității românești de pe aceste meleaguri. S-a adeverit, până la urmă, așteptarea dvs.?

Ceea ce am scris în editorialul-program din 1995 a rămas conduita mea constantă timp de 26 de ani. „Când începi ceva, / Imaginează-ți isprava!”. Conform acestui deziderat paradoxic omul trebuie să vadă sfârșitul la-nceput. Ctitorind „Lumina”, mi-am dorit ca aceasta să lucească cu lucruri bune din viața noastră spirituală, pentru că și sfânta scriptură spune că „pomul bun se cunoaște după roade”. Roadele însă sunt mai apreciate în lume decât în cercul nostru strâmt, dar sunt confirmate în istoriile literare, tezele de doctorat, în antologii, monografii, în bibiliografiile, publicate dar și în elogierile din revistele literare. Din păcate, în lipsa unui concept, cărțile nostre circulă accidental sau nu circulă deloc! În ceea ce mă privește, cu doamna Rodica Lăzărescu (pe care nici nu o cunosc la față) deja de șase ani derulăm o colaborare fructuoasă, benefică și confraternă, cu prestigioasa revistă „Pro Saeculum” (Focșani/București) în care sub genericul „lumină românească din Voivodina” personal am prezentat vreo 25 de scrieri și prezentări despre autorii noștri.