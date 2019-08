,,Panciova se mândreşte cu minoritatea română care contribuie la ceea ce se numeşte cultura autohtonă a oraşului Panciova. La Panciova convieţuiesc 25 de comunităţi etnice, fapt care reprezintă una dintre cele mai mari bogăţii ale acestui oraş”, a menționat, între altele, Saša Pavlov, președintele comitetului local de organizare inaugurând cea de-a LIX-a ediție a Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, R. Serbia.

Da, suntem convinși că este așa; însă doar el știe la ce se gândește când afirmă acest lucru. E bine că ediția a reușit. A avut un buget la care organizatorii din alți ani puteau doar să viseze. Felicităm gazdele, care au dus la bun sfârșit manifestarea. E adevărat că la Doloave sunt puțini români, iar în organizare s-au implicat la modul serios, din păcate, doar câteva persoane.

Ediţia din acest an este ultima înainte de aniversarea a 60 de ani de la începuturile celei mai reprezentative manifestări culturale a românilor din Voivodina, un proiect exemplar ce reunește toată bogăția folclorică a românilor într-un nucleu inestimabil și ne dovedește că în ciuda vremurilor grele, în care desigur că au fost neînțelegeri și dezbinări, am reușit, cu mari eforturi, să ne menținem. Festivalul și-a atins obiectivul primordial de a promova cultura, tradiția și identitatea, sarcină pe care în îndepărtatul an 1960 au preluat-o uzdinenii, iar multe generații de iubitori ai cântecului și dansului popular românesc o îndeplinesc chiar și astăzi.

În perioada 21-23 august, la Doloave ne-am delectat cu frumusețea grăitoare a porturilor tradiționale, a minunatelor dansuri specifice zonei de proveniență, a talentaților interpreți, cu o varietate de piese din mai multe zone folclorice. Prin cântec, parcă duși de val, am uitat măcar pentru câteva zile de ,,înțepăturile” nesemnificate de care ne lovim, vrând-nevrând, zi de zi.

Cei mai buni au fost desemnați și de data aceasta de un juriu de specialitate. Pe merit, Marele Premiu al Festivalului a revenit Societății Cultural-Artistice ,,Mihai Eminescu“ din Coștei, deși, după cum mulți declară, premiile trebuie lăsate pe planul al doilea.

Până la ediția jubiliară de la Uzdin, vă lăsăm să vă convingeți de toate cele menționate mai sus în cele trei pagini dedicate Marelui Festival (4, 5 și 12). Vă îndemnăm să reținem declarația lui Dorel Cina, președintele festivalului cu cea mai lungă tradiție: „Un popor îşi menţine identitatea păstrându-și cântecul, muzica şi portul naţional“.

Teodora SMOLEAN

foto: Mircea LELEA