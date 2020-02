Ca unul care și-a înmuiat respirația a nenumărate ore mici ale studenției în cerneala tipografică, pe vremea când gazetăria însemna uneori nopți nedormite lângă linotip sau calandru, iar la final, mai ales, însemna ziar mirosind a zori îngemănați cu umezeala cernelii abia uscate, pot mărturisi fără abatere că presa e o vocație, nu doar o meserie, o chemare și un destin, nu doar un contract de muncă și o legitimație ce-ți dă dreptul să pui întrebări.

Se întâmpla acum aproape 40 de ani, dar emoțiile acelea speciale, ale unui părinte ce-și vede cuvintele născute din gigantul numit rotativă, nu s-au stins niciodată pe de-a-ntregul.

Fără simțire autentică, fără dragoste adevărată, fără onestitate față de cititor, presa scrisă înseamnă doar maculatură. Și e la fel și în fața microfonului sau a camerei de luat vederi. Jurnalistul autentic e o specie amenințată azi, un Homo sapiens de o factură specială, pe cale de a dispărea cu totul în ceea ce sociologii numesc de o vreme „epoca post-adevăr”. E epoca în care oamenilor, mai ales politicienilor, le pasă mai puțin de ceea ce spun și dacă ceea ce spun este adevărat, după cum sună o definiție de manual. Incompatibilitatea între ziaristul onest și VIP-urile acestor vremuri, inclusiv cele machiate la chip și vorbă ce umplu zisele mass-media de top, este evidentă și ireductibilă.

Am să spun, astfel, că nu am fost luat cu totul prin surprindere atunci când am aflat despre mârșăvia aruncată la ceasurile unei nopți nefaste de niște politicieni de conjunctură asupra ziarului ,,Libertatea”. Prea era frumos! Prea era curat! Prea era ziar adevărat, scris de gazetari adevărați, cu patimă pentru meserie și inimi curate. De mulți, foarte mulți ani, această publicație stindard a comunității românești din Iugoslavia, apoi Serbia, a fost un exemplu pentru orice profesionist de bună credință. Mă leagă, de ,,Libertatea”, nenumărate amintiri și trăiri menite să rămână pe cerul memoriei ca tot atâtea puncte de lumină. Acesta e și motivul pentru care, după ce decisesem să mă retrag cu totul din presă, am acceptat invitația generoasă a directorului și prietenului Nicu Ciobanu de a semna în paginile sale.

Lucian Ristea

