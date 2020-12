Flăcări ce se revarsă din lacul vârșețean

Există o înregistrare neobșinuită în care se vede cum la conducta care alimentează lacul vârșețean se revasă flăcări. Aceste flăcări le-a aprins cu bricheta pictorul academic Tomislav Suhecki din Vârșeț, care împreună cu subsemnatul Ivan Babiț, ziarist la ,,Vršačke vesti” și TV ,,Lav”, în urmă cu câțiva ani, a prăjit cârnați la flăcările lacului. Această înregistrare epocală a ajuns pe rețelele de socializare și a adunat mii de aprecieri și comentarii pozitive.

Mulți dintre vârșețeni nu înțeleg cum a luat foc apa. Singura explicație este că în apă există o cantitate mare de metan – un lucru firesc în zonele de câmpie.

Experții au explicație logică despre modul în care a ajuns metanul în apa lacului. Cu toate acestea, pe noi, laicii, această apă de lac, ușor inflamabilă, ne face să ne gândim ,,cu mai multă înflăcărare” cum am putea să beneficiem de combinația dintre apă și foc, o bogăție naturală și socială?

Se știe că sub orașul nostru se găsește un lac cu apă termală care în unele puțuri ce aparțin întreprinderii „Naftagas” din jurul orașului are o temperatură de 35 până la 70 de grade. Puțurile au fost sigilate după analizele din zăcămintele de petrol, când primul petrol în Serbia a fost găsit la Velika Greda și în împrejurimile sale. Așadar, avem apă fierbinte sub câmpiile și picioarele noastre, dar ne încălzim utilizând același gaz natural scump, lemne sau curent electric. Încălzirea apartamentelor, a caselor, a curțil sau a serele creează semnificative în bugetul gospodăriei, pe lângă hrană, haine și încălțăminte!

