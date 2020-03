La 1 martie în Germania a intrat în vigoare o nouă lege a imigrației. Ce prevede aceasta?

Germania are nevoie de peste un milion de specialiști, iar guvernul a adoptat o lege care facilitează imigrația din țări terțe din afara UE. Specialiștii nu mai sunt doar persoanele care dețin o diplomă universitară, ci și cei cu o pregătire profesională calificată care a durat cel puțin doi ani și care este echivalentă cu o calificare în Germania. Diplomele trebuie recunoscute în Germania. Acest lucru intră în sarcina Serviciului Central Internațional de Plasament (ZAV) din cadrul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Doritorii pot afla mai multe informații accesând platforma online „Make it in Germany”. Scopul autorităților este de a finaliza recunoașterea atestatelor profesionale în termen de 3 luni de la depunerea actelor necesare. De asemenea, viza pentru specialiști va fi eliberată în maximum 4 săptămâni, scrie ,,Deutsche Welle”.

Orice specialist dintr-o țară terță, care poate dovedi că dispune de un contract de muncă în Germania și de calificarea profesională corespunzătoare, poate veni în această țară. Verificarea priorității – mai precis posibilitatea ca un angajat din Germania sau din altă țară din UE să preia respectivul loc de muncă – nu se va mai aplica.

