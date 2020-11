GRĂDINĂRIT

Turba cel mai bun substrat natural pentru germinarea seminţelor

Turba este substratul natural cu cea mai mare extindere datorita insusirilor sale fizico-chimice care permit o rasarire rapida si uniforma a plantelor respectiv o dezvoltarea viguroasa a sistemului radicular. Turba are o capacitate de retinere a apei de pâna la 10 ori greutatea sa. De asemenea, are o foarte buna capacitate de schimb pentru baze, putere de tamponare ridicata, o structura stabila si favorabila unui raport optim intre apa si aer.

Turba s-a format in timp (1mm/an) din descompunerea anaeroba a unor plante printre care cea mai des intialnita este sphagnum, care traieste in general in tarile nordice.

Exista trei tipuri de turba:

– oligotrofa

– eutrofa

– mezotrofa

