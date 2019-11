Daniel Onciu, redactor șef adjunct: Suntem foarte mulțumiți cum a decurs aniversarea jubileului, sala era arhiplină, iar mulți oaspeți de la noi și din România ne-au onorat cu prezența lor la marea noastră aniversare a Programului în limba română Postului de Radio Novi Sad. De 70 de ani ascultătorii noștri se informează în limba lor maternă, fiind vorba despre cel mai vechi post de radio care transmite program în limba română fără întrerupere, imediat după Radio București, contribuind astfel la păstrarea identității noastre pe aceste meleaguri. Mulțumim din suflet asociațiilor de femei și intepreților pentru modul excepțional în care s-au prezentat, inobilând astfel marele eveniment al Postului de Radio Novi Sad, Aniversare jubileului de 70 de ani de emitere neîntreruptă a emisiunilor în limba română.

Ana Niculina Ursulescu, redactor: Ne bucurăm că ne-am adunat într-un număr atât de mare, noi cei din redacție, cât și ascultătorii noștri, care au răspuns invitației și au venit într-un număr atât de mare aici la Studioul M, pentru ca să urmărească programul, în care există și vorbă și cântec și foarte mult suflet, asta este foarte important. Pe scenă sunt colaboratori de-ai noștri din România și de la noi. Ne pare rău că în programul care este lung, nu au apărut mai mulți, pentru că în cei 70 de ani s-au adunat mulți colaboratori, atât pe plan muzical, cât și pe plan al emisiunilor noastre. În ceea ce privește munca redacției,a fost îmbogățită cu o parte care se numește Teatru radiofonic, sau Teatru la microfon, ceea ce ne-a dat posbilitatea să arătăm că putem să înregistrăm piese de teatru cu forțele noastre, să adunăm aici actori amatori de la noi și să realizăm lucruri extraordinare. Succese au fost și în trecut, succese sunt și acum, în primul rând este un succes că prin teatru, fie că ne păstrăm limba, ori o limbă frumoasă trebuie păstrată mai ales la radio. Pe de altă parte, redactez emisiunea ,,Univers școlar” în anul 1986 și i-am rugat pe colegii mei să mă lase să o redactez până la pensie. Nu s-a numit întotdeauna așa, și-a schimbat durata, timpul în care este emisă, ziua, dar a rămas o emisiune care se adresează atât copiilor mici, prichindeilor, cât și copiilor mai mari. Emisiunea este concepută în anul 1949, odată cu Radioul, Elena Laza era prima redactoare, iar eu redactez emisiunea ,,Univers școlar” de 33 de ani.

Aurelia Isac: Mă bucur și sunt fericită că am făcut parte din muncitorii acestei instituții prestigioase, că s-au gândit să mă invite la niversare, acum când am ieșit la pensie. Peste 25 de ani am făcut parte din această redacție, bineînțeles că de la început am lucrat la emisunea de știri, în programul informativ, dar mai târziu am redactat emisiuni, unele foarte frumoase cre s-au redactat tot pe teren. Aceste ,,ieșiri” pe teren, în contact direct cu scultătorii, mi-au creat o satisfacție sufletească enormă. Eram constant în contact cu oamenii și în special că emisiunile mele din cultură ,,Dragu mi-e de unde-am venit” și ,,Satule, vatră frumoasă” au tratat istoricul unei localități, portul popular, obiceiuri și tradiții…Mă bucur că am fost membru al Redacției în limba română, și că astăzi, când se marchează 70 de ani de activitate a Postului de Radio Novi Sad sunt alături de colegii mei care au rămas în redacție, le mulțumesc și acelora care nu mai sunt printre noi și care au pus bazele acestui program și sper că nu ne vom opri la 7 decenii de activitate, ci o să mai persiste încă mult, mult timp în viitor.

Vichentie Iovanovici: Sunt practic ,,cap de serie”, spus în termeni sportiv, cu cea mai multă vechime în muncă la Readcția în limba română. M-a angajat în anul 1984 și iată că au trecut 35 de ani de activitate la radio. Jubileul este o ocazie ca să se scoată în evidență toate realizările ale Postului de Radio Novi Sad și ale Redacției în limba română, să se vadă prin ce tot perioade am trecut. În cariera mea de ziarist au fost și destule frământări sociale. Toți angajații au depus eforturi să ofere maximumul și atunci când erau momente mai grele, dar și când erau momente mai frumoase. Acum ne desfășurăm activitate în condiții bune, dar sper că vom avea condiții și mai bune când vom intra în noa clădire a RTV. În cariera mea de ziarist am început cu emisiunea matinală, pe urmă am continuat cu redactarea acestei emisiuni, apoi redactarea emisunii pentru ascultătorii de la sat, teme și experiențe economice, ,,Prisma economică”, ,,Reoprter RTV”, ,,Lunea sportivă”, și în momentul de față ,,Radiojurnalul”. Am fost mai mult omul de teren decât ziaristul de birou, am considerat că radioul are menirea să fie în contact în ambele direcții cu ascultătorul, să-și îndrepte și vocea, dar și urechile spre ascultător. Am fost destul de mult pe teren, în mijlocul populației etniei române, pentru care noi am făcut programul și cât de mult am reușit trebuie să spună ascultătorii, pentru că eu țin cel mai mult ascultătorii și la părerea lor.

Cristian Scumpia: Sunt fericit și mândru că fac parte din Redacția în limba română, care astăzi aniversează jubileul de 70 decenii de activitate. Din anul 2007 sunt angajat la Radio Novi Sad. Prima dată am început să traduc știri, iar după aceea am intrat și la programul matinal care a început la ora 6 dimineața. Am contribuit la emisiunea pentru ascultătorii de la sate, am mers pe teren și am realizat ca începător o convorbire, sau două, urmând ca pe parcurs să merg la evenimente din diferite domenii. Emisiunile pe care le-am redactat sunt ,,Împreună cu dumneavoastră”, ,,Prisma economică”, Orizonturi Voivodinene”, iar în prezent redactez ,,Emisiunea pentru ascultătorii de la sate”și emisunea informativă ,,Radiojurnal”. Cel mai mult urmăresc evenimente din domeniul agricol și economic, iar cel mai mare eveniment din domeniul agricol este Târgul agricol internațional de la Novi Sad.

