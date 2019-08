Premiile sunt de imporanță secundară

Daniel Magdu, președintele Consiliului Național Român: ,,Îi felicit pe toți organizatorii, în special pe gazde care au dat dovadă de perseverență, de un nivel de organizare extraordinar. Știm că nu este ușor să organizezi un astfel de eveniment, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un sat cu un număr nu foarte mare de români. Iată că ei sunt uniți. S-au unit și cu acest scop. Am întâlnit aici foarte mulți români din satele noastre. Aceasta este dovada că Marele Festival îi unește pe românii noștri în fiecare an. Așa trebuie să fie și în viitor. Consiliul Național va sprijini și în viitor această manifestare. Pe lângă resursele financiare pe care le-am aprobat anul acesta, atât pentru organizatori, cât și pentru gazde, am finanțat cu sume egale și organizațiile care au aplicat la concursul Consiliului Național în vederea participării la Marele Festival. Nu facem diferență între organizații, toți care participă la Marele Festival trebuie să aibă aceleași drepturi pentru a-și desfășura activitatea și pentru a se prezenta publicului. Sperăm că în anii viitori vom reuși să mărim bugetul, care de multe ori nu depinde doar de noi, pentru organizarea festivalului și susținerea organizațiilor culturale, dar nu numai”.

Marina Tabak Moldovan din Ovcea: ,,Fac parte din grupul vocal feminin și ansamblul folcloric al societății ,,Steaua”. Cu toții suntem fericiți că avem ocazia să participăm la Marele Festival, să arătăm ceea ce am pregătit. Avem în urma noastră mulți ani de muncă. Premiile contează mai puțin. Importantă este să fim împreună”.

Marinela Ljubić Todoran din Satu-Nou: ,,Sunt membră o orchestrei Căminului Cultural din Satu-Nou, cânt la vioară. Sunt mulțumită de prestația noastră. Festivalul și atmosfera sunt minunate. Participanții sunt pozitivi. Trebuie să ne cunoaștem între noi, să ne întovărășim. Nu premiul contează, ci dragostea pentru muzică, continuitatea la astfel de evenimente, progresul în prestația orchestrei”.

Cristian Giugea din Petrovasâla, acordeonist și dirijor: ,,Vladimirovațul s-a prezentat cu taraful ,,Ionel Bunda”, în amintirea colegului nostru care a plecat prea devreme dintre noi. Îl omagiem și am decis anul acesta să ne prezentăm ca taraf. Sunt mulțumit cum a decurs totul. Ne-am prezentat și cu o suită de dansuri. Pentru noi nu conteză premiile. La ședințele trecute am spus că nu premiile sunt scopul. Am vrut să fie un festival fără concurs, dar acest lucru nu s-a făcut. Suntem puțini români și mai mult mai important este să se prezinte toată lumea”.

Mirela Idvorean Iovița din Iancaid, coregrafă: ,,Sunt mulțumită de prestația dansatorilor din Iancaid pe care i-am instruit. Am reușit să-i reunesc, am făcut repetiții. Vom continua să promovăm obiceiurile noastre și portul pe care îl păstrăm din moși-strămoși. Este un festival foarte frumos. Gazdele s-au pregătit destul de bine pregătite. Mai mult decât premiile contează faptul ca tinerii să participe la activitățile culturale, să cunoască alte persoane și locuri”.

Marina ANCAIȚAN