Proiecte realizate cu sprijinul Consiliului Național Român

Datorită sprijinului acordat de Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, S.C.A. „Progresul” din Vlaicovăț a realizat proiecte importante. De la președintele Mircea Cotârlă aflăm despre ce este vorba: „În primul rând, în numele societății noastre adresez mulțumiri Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia în frunte cu președintele Daniel Magdu pentru sprijinul pe care ni l-au acordat. Proiectul cu care am aplicat la concursul Departamentului pentru cultură a fost aprobat, astfel că am reușit să facem lucrări importante la sediul societății. Am procurat trei geamuri și o ușă. Am asigurat și noi înșine resurse financiare, înțelegând că nu existăm doar noi pe acest pământ. Consiliul Național trebuie să țină cont și de alte societăți care au nevoie de ajutor.

În al doilea rând, mulțumesc Primăriei orașului Vârșeț cu care Consiliul Național are o colaborare destul de bună. Cu ajutor din partea lor am reușit să ne reconectăm la rețeau de gaze ca să avem condiții optime de muncă în timpul iernii. Mulțumirile mele se îndreaptă și către comitetul parohial al Bisericii Ortodoxe Române din Vlaicovăț pentru faptul că ne-au susținut și ne-au pus la dispoziție încăperile în care putem să ne desfășurăm activitățile, iar tinerii se pot reuni seară de seară. Începutul lucrărilor a fost reușit și sper să le ducem la bun sfârșit. Avem planuri mari. Rămâne de văzut cum se vor desfășura”.

În aceeași zi, Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, a vizitat ,,Progresul” și a declarat următoarele: „Ceea ce se întâmplă la Vlaicovăț este doar un exemplu foarte frumos care demonstrează tot ceea ce am făcut în ultima perioadă, adică în decurs de un an și jumătate. Bucură faptul că în 2019 am reușit să mărim bugetul pentru cultură cu aproape peste 300.000, 00 dinari față de anul 2018. Am redus cheltuielile care pe lucruri materiale, salarii, diurne și am redirecționat sursele spre cultură, învățământ și informare.

Primul concurs pe anul 2020 al Departamentului pentru cultură s-a încheiat cu mare succes, ceea ce vedem și la Vlaicovăț. Sunt multe exemple pe care sper că le vom prezenta pe parcurs. Înainte de concurs am vizitat aproape toate satele românești. Am început în luna ianuarie, dar ne-a oprit pandemia. Am aflat cu mare regret că multe sate și anumite asociații din zona Vârșețului au fost neglijate. Cultura a fost pusă la pământ. De mulți ani la Vlaicovăț nu a fost activitate culturală așa cum s-ar cuveni.

Mariana STRATULAT

