Acum două luni am adoptat declaraţia privind protecția mediului, în care este prevăzută atingerea a 11 obiective, a declarat Igor Mirović, preşedintele Guvernului provincial. În Voivodina sunt înregistraţi peste 500 de poluatori, iar din cantitatea totală de ape reziduale se curăţă doar zece la sută, a spus Igor Mirović, preşedintele Guvernului provincial, la prima conferință internaţională pe acest subiect. Mirovic a adăugat că pentru înlăturarea consecințelor neglijenţei şi alocările insuficiente în acest domeniu vor fi necesari mai mulţi ani. Când am format Guvernul Provincial, acum trei ani, am inclus această problemă pe lista priorităţilor, a accentuat Mirovic.

George Subu

