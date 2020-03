SLAVCO ALMĂJAN, POET, PROZATOR, ROMANCIER, ESEIST, IMAGOLOG ȘI PUBLICIST

,,Poezia nu este un „blestem” și nici o „binecuvântare”, ea este ceea ce a fost și ceea ce va fi. Fiecare popor are nevoie de poezie. Desigur, poetul creeaz ă o anume lume, un univers propriu, specific. Uneori acest univers îl putem înțelege sau nu “ – men ționeaz ă , printre altele, probabil cea mai mare personalitate a culturii românești de la noi, dar și mai larg – Slavco Alm ă jan. Peste șase decenii a tr ă it foarte intens o via ță cultural ă , literar ă , public ă , iar luna aceasta a intrat în cea de-a 80 prim ă var ă a vieții.

F ă când o paralel ă dintre viața cultural ă de cândva și cea de ast ă zi, ne vorbește ce au adus cu sine transform ă rile accelerate, dac ă mai sunt respectate talentul și valoarea și de ce literatura din aceast ă zon ă ascunde înțelesuri eterogene.

Din acest interviu mai aflați din ce cauz ă tot Banatul din aceast ă zon ă își dorește s ă fie un muzeu etnologic și de ce ne place s ă fim spectatorii care dorm la premier ă , cu busuioc în p ă l ă rie.

Se consideră că puterea miraculoasă a cuvântului aparține divinității. În cazul poetului, care din cuvinte zămislește alte lumi, această provocare, îndemn, dăruire, este un blestem sau o binecuvântare?

– Cuvântul este energetic. Să ne amintim: la început a fost cuvântul! Așadar verbul, mișcarea, energia. Poetul face un gest neobișnuit: pune pe o hîrtie albă câteva cuvinte care pot să însemne ceva. Pune cuvânt lângă cuvânt, așază aceste cuvinte într-un mod furios sau calmant, apoi le reașază, până ce nu apare versul. Întrucât alegi cuvântul potrivit, apare versul potrivit. Cuvântul este materialul poetului; dacă-l așezi bine, la locul gândit și visat, vei vedea că apar semnele unei noi imagini. Nu poți face casă dacă nu ai o idee despre casă. Nu poți să faci poezie dacă nu ai talent. Știți de ce nu există pe holdele noastre secară? Pentru că nimeni nu seamănă secară. Divinitatea nu îți ajută dacă ești lipsit de sensibilitate poetică. Divinitatea este, cred eu, preocupată de poetica universului și nu de poetica unui zăpăcit care a ajuns la ideea să scrie o poezie de dragoste. Poezia nu este un „blestem” și nici o „binecuvântare”, ea este ceea ce a fost și ceea ce va fi. Fiecare popor are nevoie de poezie. Desigur, poetul creează o anume lume, un univers propriu, specific. Uneori acest univers îl putem înțelege sau nu. Se întâmplă ca lumea pe care o creează să se deosebească de lumea obișnuită, să fie chiar o lume alternativă, dar este și rămâne o lume specifică, ce se aseamănă sau nu se aseamănă cu poetul. Unii leagă poezia de destinul poetului. Cititorului grăbit îi place ca poetul să sufere, să fie arlechin sau clovn. Atunci acesta are senzația că participă la spectacol. Pe de altă parte, poezia nu trebuie neapărat să fie înțeleasă, explicită, străvezie, plină de claritate. Este important să fie adevărată. Numai poetul talentat știe cum să se apropie de versul adevărat. Toate cuvintele sunt în joc. Nu există cuvânt care poate fi un blestem. Cei care au fost numiți „poeți blestemați” au fost, în majoritatea cazurilor, poeți neacceptați din cauza prejudecăților și a tabuurilor. În realitate ar fi mai bine să le zicem – „marii revoltați”. Cei care consideră că poeții sunt ființe blestemate și că lumea poate exista fără poeți și poezie se înșală amarnic. Nicio profesie nu poate fi de mare succes fără poezie, fără artă. Chirurgul, arhitectul, expertul în fizica moleculară, toți au nevoie de poezie întrucât vor să-și realizeze ideile lor de excepție. Dragostea are nevoie de poezie, necunoscutul are nevoie de poezie. Nu poți exista în afara acestui mister, deoarece omul nu poate trăi și crea în afara procesului imaginativ.

Ce v-a apropiat de poezie?

– Incredibila senzație că poți face ceva din nimic sau dintr-o idee. Din fragedă tinerețe mi-am dat seama că oamenii tot timpul folosesc un limbaj poetic. Se spune: „soare cu dinți”, „e ger de crapă pietrele”, „stă călare pe noroc”, „e frumoasă ca o zână”. Oamenii știu că zâna e frumoasă fără să o fi văzut vreodată, deoarece au găsit cuvântul pentru frumusețea exclusivă a femeii. Maică-mea știa povești nemaipomenite, despre păsările care doresc să se transforme în oameni, despre mlaștini și păduri de tei, unde nuferii și crengile cântă ciudate și nemaiauzite cântece. N-am întâlit niciunde asemenea povești. Maică-mea a dorit să mă fac preot, iar eu am dorit să fiu arhitect. Nu mi-au plăcut casele din copilărie, deși astăzi le consider incredibil de armonioase și frumose. Am visat clădiri înalte, forme neobișnuite, pe multe le-am văzut în vis și, ceea ce este mai ciudat, ele astăzi există. De poezie m-a apropiat frumusețea vieții pe care am descoperit-o foarte tânăr. M-au fascinat păsările migratoare, peștii decorativi care îți îndeplinesc dorințele, eleganța animalelor sălbatice. Când mă gândesc mai bine eu sunt de fapt un pescar care scrie pe suprafața apei.

Deși par spontane, poeziile dvs. au o încărcătură filosofică. Ce anume vă inspiră mai mult?

– Orice. Mă poate inspira o neliniște, un gând, poziția omului în fața dilemelor. Există, desigur, și multă inspirație în mers; mă scoate din sărite că oamenii gândesc ceea ce gândesc, mă fascinează faptul că muzica devine amintire, admir efortul de a face din frumusețe o destinație. Poezia e în stradă, în amfiteatru, la multe și în valul mării, în structurile existenței umane problematice. Mă inspiră planurile spectrale, posibilitatea de a mă exprima liber. De totdeauna am dorit să fiu liber. Și am înțeles că în poezie pot realiza acest lucru. Poezia chiar îmi cere să fiu liber, să mă opun constrângerilor. Acest lucru e destul de riscant deorece mulți nu vor să înțeleagă poziția mea de visător. În 1978 mi-a apărut volumul de poezii Liman trei, un exercițiu de răscruce. În acest volum am aplicat majuscula în mijlocul versului; am frânt versul, i-am dat o nouă coloratură. Mulți s-au întrebat de ce am introdus majuscula în interiorul versului. Acest procedeu este invenția mea. Eu sunt unicul care știu să explic fenomenul. L-am explicat unora. Poezia nu este filozofie, dar își poate păstra o anumită alură filozofică, în sensul că va ridica niște probleme esențiale. Când ai impresia că poezia nu spune nimic, descoperi totuși că ea ascunde un adevăr. Așadar nu trebuie totul explicat. Niciodată nu vom explica totul. Poetul nu este chemat să explice și nici să descifreze enigma vieții. El este aci să spună ceea ce trebuie spus. În primul rând că „omul a fost și este o întrebare !” Noi prea mult timp am citit cu inima, cartea trebuie citită cu capul. Era o perioadă când scriitorii s-au întrecut să descrie ceva: un peisaj, un moment din copilărie sau moment istoric. Și după foarte mulți ani s-a văzut că toamna nu este compusă doar din frunze uscate, ploi și vânturi, iar amintirile nu sunt doar cu dulciuri și peisaje mirifice. Foarte lung timp a fost la vogă cultul patimii, cultul lacrimilor. Am fost educați literar pe un concept romantic, lacrimogen și fals. Se căutau rime pentru tristețe, subiecte de durere și deziluzii. Viața era prea mult timp privită de la distanță. Era în prim plan ceva bolnăvicios, depresiv, o lume a durerii. Din toate s-a făcut vizibil un zid problematic. Mai târziu modernitatea a descoperit că în zid există și câte o gaură.



Despre poezie se mai poate spune că reprezintă plăcerea expresiei, oferind cadru complex de trăiri, de stări. Cum ați dori să vă perceapă cititorii?

– Exact așa cum scriu. Aș vrea să mă înțeleagă ca pe un om care dorește să comunice cu iubitorii de carte în ore de satisfacție spirituală. E limpede că nu poți tot timpul citi poezie, nu poți zi și noapte să-ți faci de cap cu schiurile. Citind poezie te poți trezi în fața unor întrebări noi, poți vedea din aproape fața imprevizibilului și incredibilului. De aceea poezia este nu numai plăcerea expresiei, ci și expresia plăcerii. Mai trebuie spus că poetul nu scrie în fiecare zi. În momente de repaus el se află față în față cu realitatea elementară: trăim din salariu, avem obligații, datorii, depindem de relațiile dintre oameni, asistăm la certuri, ne luptăm pentru anumite principii, avem iluzii. Pe de altă parte, există și o realitate paralelă care, pe neașteptate, apare înaintea poetului precum un zar cu șase fețe. Trebuie să avem în vedere faptul că realitatea își schimbă de nenumărate ori înfățișarea în timpul unei zile, deși nu există prea mari surprize și revelații. „Nu există vaci pe gheață”, vorba unui suedez.

Dacă vă recitiți retrospectiv opera, ați dori să schimbaţi ceva (fundamental) în cărțile editate? Vă preocupă ideea de perfecţiune?

– Nici în domeniul material și nici în domeniul ideilor nu există perfecțiune. Nimic nu este desăvârșit. Perfecțiunea este un rucsac cu obiecte de vechituri cumpărate la second-hand, ceva ce noi am dori să purtăm, dar nu la nunțile esențiale. Totul este relativ și schimbător. Omul nu are nevoie de perfecțiune. Există unul singur perfect : Cel de sus ! Suficient ca să înțelegi care e povestea. Viața perfectă, aici, pe pământ, ar fi insuportabilă. La ce ar folosi ea ? Noi avem nevoie de echilibru, de un spațiu care mă stimulează, nu de perfecțiune. Noi suntem o ceapă atârnată de o sfoară. Dacă descojești ceapa, vorba lui Günter Grass, ochiul îți lăcrimează. Noi ne aflăm la circ. Încercăm să fascinăm infantilismul din noi. Când vine vorba de recitirea unor poeme, trebuie să recunosc că aparțin acelor oameni de litere care sunt pregătiți să intervină în text. Să schimbe ceva. Eu cred că opera se poate scrie tot timpul, se poate interveni tot până când textul cere o intervenție din partea autorului, așadar poți schimba ceva întrucât schimbarea aduce îmbunătățiri. Și un apartament sau o casă nouă are uneori nevoie de unele modificări pentru a îmbunătăți lucrurile. Numai visul nu ține de procesul recondiționării. El e monolitic și dispare la timp, pentru că în vis nu poți repara absolut nimic. Am cunoscut scriitori care n-au intervenit în textele sale și pe cei care au făcut intervenții serioase, chiar și în tipografie. La urma urmei orice vei face, până la amiază te vor iubi, iar până spre seară te vor urî. Nu știu dacă mă vor citi dimineață, dar trag speranță că mă vor citi spre seară. Pe modele de perfecțiune nu obții prea multe! De aceea cred că e bine să pleci de la faptul că ai înțeles totul și că n-ai nimic de pierdut.

În lumea vitezei există un exces de informaţii şi prea puţine filtre prin care să se selecteze adevărata valoare? Se pare că astăzi talentul şi valoarea nu sunt respectate?

– Cred că observația dumneavostră este exactă. Desigur, noi suntem implicați în zona de interes a transformărilor accelerate. Omenirea este agitată. Ciudat este faptul că nu se știe exact de ce se agită în așa măsură ! Creșterea vitezei e uluitoare. Și distanțele interumane sunt astăzi altele. Să nu uităm că am intrat în a treia decadă a secolului XXI. Unele lucruri se schimbă radical. Scara valorică e răsturnată deja de multă vreme. De aici apar diverse reacții, nonsensuri, deziluzii. Omul vede, pur și simplu, cum lumea nu mai ține cont de valorile sale ; apar crize ale identității, peste tot apar dileme noi. Dragostea față de literatura noastră a dispărut. În ultimii 15 – 20 de ani încercăm să privim lucrurile prin oglinzile strâmbe ale realității. Viespea dezacordului ne-a căzut în ceaiul rece. Ați aminit talentul! În literatură, căci de ea ne ocupăm, talentul e cheia. Există printre noi persoane înzestrate cu aptitudini ieșite din comun, dar noi nu vrem să știm despre aceste ființe. Ne este suficientă povestea copilăriei noastre basmofilă. Contemporaneitatea cere de la noi să fim oamenii timpului dacă dorim să ne păstrăm identitatea și specificul. Astăzi pe rol, 24 de ore, este omul de afaceri. Chiar și unele asociații culturale se bazează pe aspectul afacerist. Poezia? Un fleac! La umbra acestui cumplit adevăr nu crește nucul cel bătrân din romanța neproblematică a trecutului pastoral.

Teodora SMOLEAN

Interviul integral îl puteți citi în numărul 10 din 7 martie 2020