Repararea infrastructurii comunale constituie o prioritate

În acest an, în comuna Alibunar a fost reparată infrastructura locală. În decursul săptămânii trecute, s-au efectuat lucrări la rețelele de apeduct, fiind îmbunătățită alimentarea cu apă potabilă.

Ministerul Energiei și Mineritului a aprobat proiectul de reconstrucție a sistemului de încălzire centrală și de iluminație a centrului de sănătate din Alibunar. Pentru efectuarea acestor lucrări, ministerul de resort a alocat 15,6 milioane dinari.

Despre proiectele infrastructurale realizate am vorbit cu Danijela Lončar, președinta consiliului comunal al Partidului Progresist Sârb.

– Primăria comunei Alibunar a semnat un acord de acordare a surselor cu Ministerul Energiei și Mineritului cu privire la creșterea eficienței energetice a centrului de sănătate din Alibunar. Proiectul cuprinde reconstruirea încăperilor, reparearea tâmplăriei și a fațadei. Acest proiect este o prioritate, având în vedere situația din sistemul sanitar în această comună. Avem nevoie de cadre medicale de specialitate, precum și de cadre licențiate pentru munca la aparatele și ustensilele medicale. În acest sens, am angajat trei medici specialiști. Sperăm că în acest mod vom îmbunătăți serviciile medicale.

Drumurile au fost reparate la Petrovasâla, Banatski Karlovac, Seleuș și Dobrica. Bineînțeles că nu au am uitat de nicolinceni în ceea ce privește aprovizionarea cu apă. Pentru realizarea acestui proiect, care include montarea sistemului de filtrare a apei, am asigurat 5,5 milioane dinari. Sunt convinsă de faptul că până la sfârșitul anului nicolincenii vor beneficia de apă de calitate, a declarat Danijela Lončar.