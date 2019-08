Pasionată de muzică, folclor și machiaj

Dacă ar fi să o prezentăm în câteva cuvinte, am spune că este frumoasă, amabilă, cu privire caldă și o sumedenie de talente și pasiuni. Dar, despre tânăra noastră interlocutoare, de origine din Iablanca, sunt multe de spus.

-M-am născut la Vârșeț și tăiesc la Iablanca. Aici am absolvit primii 4 ani ai școlii generale. Nu am fost mulți elevi, dar am fost tot timpul împreună și ne-am distrat. Învățătoarea Otilia ne-a ajutat să facem primii pași în lumea adulților și ne-a transmis cunoștințele ei bogate, atât când este vorba de materiile școlare, cât și despre viață, mărturisește Ionela și adaugă: – După absolvirea celor 4 ani, m-am înscris la Școala Generală „Olga Petrov Radišić” din Varșeț, la despărțământul în limba română. Acolo mi-am făcut colegi, am mers la competiții de arte plastice, la limba și literatura română. Pe atunci eram foarte pasionată de muzică și folclor. Am început să dansez la 12 ani, la S.C.A. „Ion Bălan” din Iablanca. După doi ani, m-am transferat la S.C. A. „Luceafărul” din Vârșeț, cu grupul mic de dansatori. Am început și să cânt, să mă prezint ca solistă vocală. Cu secția de folclor, dar și ca solistă vocală, am participat la mai multe manifestări și festivaluri.

Între timp, coreograful Drăgalin Jurca m-a transferat în grupul mare de dansatori, considerând că am talent pentru dans și pot face față. Dansul îmi place foarte mult și voi continua să dansez alături de luceferi, dar și de consătenii mei.

