Un fotbalist de mare valoare

Că satele noastre românești ascund multe talente, ne dovedește și următorul exemplu. Săptămâna trecută am făcut o vizită la familia Bogdan din Satu-Nou. Acolo am stat de vorbă cu talentalul fotbalist Iovan Bogdan, care la momentul de față joacă fotbal la Clubul „Partizan” din Belgrad. De la el am înţeles că de foarte mic a început să practice fotbalul. A început să joace fotbal la Clubul „Sloga”. A lucrat cu antrenorii Petar Oparnica și Dragan Topić. Antrenează foarte mult, când este la școală dimineața, atunci antrenează după-amiază în fiecare zi. Iovan este nedespărțit de fotbal. După patru ani la Clubul „Sloga” din satul natal, Iovan trece la școla de fotbal pe care o conduce antrenorul Voja Gačić din Panciova. Trebuie amintit că a înscris la goluri turneele pentru jucători tineri de la Zrenianin, Padina, Panciova, Belgrad, Omoliţa şi Borča. El joacă pe postul de mijlocaș în echipă. La fiecare meci de fotbal și-a angajat toată puterea ca să-și mențină echipa la un anumit nivel și de fiecare dată a înscris goluri. La turneul de la Cuvin a fost proclamat cel mai bun jucător.

Următorul suces l-a avut în sezonul 2016/2017, când a înscris 30 de goluri. De două ori cu echipa sa de tineret a ajuns în finala campionatului, iar în anul 2017 au fost campioni ai ligii. La turneul internațional pentru tinerele talente, unde au participat și echipe din România și din fostele republici ale Iugoslaviei, Iovan cu echipa sa a obținut o medalie. Acest minunat sportiv tânăr ne-a spus că toate realizările lui, toate medaliile și diplomele obținute până acum, tot ce a învățat referitor la tehnică și joc, datorează antrenorilor săi. A participat cu echipa la un turneu din orașul Segedin, Ungaria, unde, într-o concurență foarte tare, echipa lui Iovan a cucerit locul I. Iovan își aduce aminte de perioada când a fost invitat să joace pentru selecționata de tineret a Voivodinei, la turneul de la Subotica. La acest turneul de fotbal a fost remarcat de unele persoane și ele au dorit ca Iovan să se transfere la Clubul de Fotbal „Hajduk” din Split.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 26 octombrie 2019