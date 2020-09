În această perioadă ciudată, totul funcționează altfel! Ne-am propus să vedem cum funcționează un salon de coafură în condiții de pandemie, aflând în același timp și despre istoria unei meserii. Atelierul de Coafură „Dragan” a devenit un simbol emblematic al Orașului Vârșeț. Aici toate visele de frumusete, confort și răsfăț devin realitate. Este un salon elegant, dotat cu toate cele necesare, mereu pregătit pentru cele mai inedite provocări.

Echipa de stiliști, condusă de Dragan Kotrlja, pune la dispoziția clientelor toată experiența, talentul și profesionalismul ei.

Pentru doamna dr. Eufrozina Greoneanț, personalul din acest salon a devenit o doua familie: „Pe domnul Dragan, patronul acestui salon de cosmetică, l-am cunoscut acum foarte, foarte mulți ani. Concret, în anul 2007, când am început să colaborez cu cei de la Comunitatea Românilor din Serbia. Pe lângă multele activități care s-au desfășurat acolo, au avut loc întâlniri cu oameni de seamă cum ar fi Casa Regală a României, reprezentanții acesteia făcând nenumărate vizite, conferințe de presă, la care cei care moderau sau erau organizatori ai acestor întâlniri, trebuiau să arate impecabil. De asemenea s-au organizat numeroase festivaluri: Colindele Neamului, Festivalul Copiilor, Festivalul Fanfarelor. Moderând aceste manifestări culturale, bineînțeles că era nevoie de o anumită ținută și o anumită coafură. Astfel l-am cunoscut pe domnul Dragan. Dar, cea mai importantă manifestare organizată de Comunitatea Românilor în acea perioadă, era Concursul Miss Românca Serbia, unde se selectau fete pentru participarea la Festivalul „Callatis – Miss Diaspora” de la Mangalia, România, şi în fiecare an participa un număr mare de fete tinere, atât din spațiul nostru, cât și din Serbia de Răsărit – într-un an chiar 27 de fete, iar domnul Dragan, împreună cu echipa dumnealui, s-au ocupat în bună măsură de coafura fetelor, pentru ca ele, defilând în fața spectatorilor și luptând pentru un titlu, să fie frumoase. Frumoase sunt ele în esență, dar să arate impecabil. De fiecare data eu eram ultima, pentru că mai erau lucruri legate de organizare și era suficent ca Dragan să pună mâna 2-3 secunde pe părul meu, să-l aranjeze și totul era bine. Am continuat să vin la acest salon și în următorii ani și, dacă m-aţi întreba de ce, răspunsul ar fi foarte simplu: pentru că aici te simți ca în familie.

