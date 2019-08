Liderul partidului de guvernământ italian Liga, vicepremierul Matteo Salvini, a declarat „nefuncțională” coaliția de guvernare, spunând, după mai multe luni de dispute interne, că singura cale înainte sunt alegerile anticipate . Premierul Conti a demisionat. La Bruxelles, Salvini este perceput drept un politican periculos.

Tensiunile în guvernul italian durează de multă vreme încoace, iar cele mai recente au fost provocate de proiectul unei legături de tren de mare viteză cu Franța. În această privință, Liga și Mișcarea Cinci Stele au votat diferit.

În actualul Parlament, Mișcarea Cinci Stele are mai multe fotolii decât Liga, deși partidul lui Salvini are sprijin mai mare, așa cum s-a văzut și la europarlamentare. De aceea, el a anunțat alegeri europarlamentare. „Pot fi premier, poporul mă vrea”, a spus Salvini. Agenția Reuters scrie că Salvini, totuși, nu are sută la sută șanse de succes, deoarece alegerile în timpul verii pot face să piardă sprijinul.

Uniunea Europeană este de părere că criza de la Roma vine într-un moment nepotrivit.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 24 august 2019.