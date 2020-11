Janeta Iuga, cercetător postdoctorand

Banatul sârbesc este un spațiu istoric, social și cultural complex, românii din această zonă fiind nedesprinși de trecutul lor. Vorbim despre comunitățile de români care și-au asumat identitatea etnică românească, despre cei care au luptat pentru valorile lor și pentru tradiție, desore oameni spirituali, deschiși, ospitalieri, oameni pentru care trecutul este încă viu prin acțiunile lor culturale, prin modul de viață, prin rememorare cu dragoste și respect față de ceea ce au fost înaintașii și față de ceea ce sunt ei în prezent. Sunt români prin credință, port, grai, obiceiuri, sunt parte din sufletul nostru, din identitatea noastră culturală, românească.

Numele ei este Janeta Iuga. Născută în Timișoara la data de 27 ianuarie 1988, cu o copilărie petrecută în Timiș și Gorj, anii adolescenței i-a trăit aproape de Dunăre și Kladovo, în Drobeta Turnu Severin și Mehedinți. Trei ani la rând a fost olimpic național la română și filosofie al Liceului Pedagogic ,,Ștefan Odobleja” și elevă a Palatului Copiilor ,,Teodor Costescu” unde a descoperit gustul pentru artă, poezie și teatru.

,,Petrecând o parte din copilărie într-o zonă rurală am fost mereu curioasă să aflu care este sensul obiceiurilor, de ce se practică, ce simbolizează, cum de încă se mai păstrează acestea. Pornind de la această curiozitate, ca absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, am ajuns să scriu Monografia etnofolclorică a comunei Borăscu, jud. Gorj și Studiu socio-cultural asupra potențialului turistic din Plaiul Cloșani, județul Mehedinți.

Bineînțeles că am avut și modele demne de urmat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, oameni fără de care astăzi nu aș fi știut ce înseamnă folclorul, cercetarea de teren, etica și dăruirea profesională. Nu pot să nu îi menționez pentru că domniile lor mi-au îndrumat pașii asemenea unor părinți pe tot parcursul devenirii mele profesionale. Este vorba despre Ioan Viorel Boldureanu și Otilia Hedeșan. Sub îndrumarea lor am ajuns doctor în filologie cu lucrarea Rituri de trecere în structura obiceiurilor vieții de familie din Plaiul Cloșani, județul Mehedinți.

Văzând cu câtă apreciere, implicare și dăruire vorbește Otilia Hedeșan despre comunitățile de români din Banatul sârbesc mi-a fost imposibil să nu mă orientez spre acel teren. Sunt cercetător postdoctorand și mă ocup, sub mentoratul prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, de identitatea etnofolclorică a românilor din Banatul sârbesc. Mi-am dorit să ajung acolo, să intru în contact cu oamenii, să îi ascult ca pe ai mei, ca pe ai noștri, să vorbim despre trecut, despre prezent, despre tradiții, obiceiuri, credințe, dureri și bucurii. Iată că s-a realizat”!