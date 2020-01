„Cupa” și în anul 2020

Am ajuns până la sfârșitul luni ianuarie a noului an 2020. Ca de fiecare dată până acum, la începutul de an sportivii din satele noastre fac primele planuri și pregătiri pentru participarea lor la ediția din anul acesta. De câteva săptămâni am intrat în noul an și cu pași mari ne apropiem de ședința anuală. Jocurile Sportive Sătești „Cupa Libertății” anul acesta au ajuns la ediția a 61 a. Tradiționala ședință se apropie. Până la această importantă ședință, toate echipele interesante de participarea la „Cupă” sunt obligate să-și stabilească persoana împuternicită care îi va reprezenata. La această ședință anuală care se va desfășura la șfârșitul luni februarie va fi adoptat planul și progrmul competițional. Organizatorul „Cupei” va prezenta o dare de seamă și o analiză a ediției jubiliară de anul trecut. Anul trecut am consemnat o creștere însemnată a numărului de echipe la ramurile sportive cum este fotbalul, șahul și tenisul de masă, sperăm că și în anul acesta se va continua cu creșterea echipelor participante. Pe parcursul a 60 de ani de când se organizează „Cupa”, multe echipe din satele noastre cu populație românească au cucerit „Cupa” la diferite sporturi și cu mândrie păstrează acest trofeu în vitrinele lor.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 1 februarie 2020