Pe data de 27 iunie, când s-a deschis Capitolul 9 în negocierile asupra aderării la UE cu Serbia (Servicii financiare), Ambasada României din Serbiei a marcat încheierea președinției României la Consiliului Uniunii Europene și, simultan, inaugurarea sediului nou al Ambasadei.

Evenimentul a reunit un număr mare de invitați, între care șeful delegației Uniunii Europene în Serbia Sem Fabrizi, ambasadori, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai comunității românești din Serbia.

Prima președinție semestrială a României la UE a început pe data de 1 ianuarie 2019, o perioadă în care UE s-a confruntat cu provocări colosale, între care Brexitul și alegerile europene. România a organizat în această perioadă, între altele, summitul liderilor din UE la Sibiu. Ambasadorul României în Serbia, Oana-Cristina Popa, este de părerea că România a avut o președinție de succces.

,,Vom rămâne în continuare activi în trioul președințiilor cu Finlanda și Croația pentru următorul an. Cred că am avut foarte multe realizări, am negociat cu colegii noștri europeni dosare extrem de importante pentru cetățenii UE pe mediul înconjurător, pe energie, doar pentru a menționa câteva. Am reușit să menținem extinderea UE pe masa europeană și în atenția comunității europene. Cred că Serbia a făcut progrese foarte bune. E timpul ca reformele să continue și sperăm ca până la sfârșitul anului să avem progrese concrete și pe alte dosare”, a afirmat Excelența Sa Oana-Cristina Popa.

Joia trecută a existat încă un motiv de sărbătoare și anume deschiderea sediului nou al Ambasadei României la Belgrad. Secretarul general în Ministerul Afacerilor Externe al României, Laurea Chiorean, împreună cu ambasadorul României în Serbia, au tăiat panglica sediului nou al Ambasadei Române

Marina ANCAIȚAN

