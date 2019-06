Investiție cu impact puternic asupra dezvoltării orașului

La numai un an după punerea temeliei, despărțământul companiei ,,ZF” din Panciova, ,,E-Mobility”, a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute, în prezența președintelui R.Serbia, Aleksandar Vučić, președintelui Guvernului P.A.Voivodina Igor Mirović, ambasadorul Germaniei Tomas Șib și în prezența primarului Municipiului Panciova Saša Pavlov.

La această fabrică vor fi produse electromotoare, mașini electrice, generatoare și alte piese pentru mașinile electrice. Aceste produse sunt la mare căutare, astfel că fabrica se întinde pe o suprafață de la 25.000 la aproape 60.000 de metri pătrați.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a spus că este o zi mare pentru Serbia, Banatul de Sud și Panciova.

– Am făcut acest lucru cu mare străduință. Din această cauză le mulțumesc oamenilor care au făcut angajamente pentru realizarea acestui proiect. Multe trebuiau să fie făcute pentru ca ,,ZF” să poată face angajări. În urmă cu un an, aici nu a fost nimic, iar astăzi funcționează o fabrică dotată cu tehnologii moderne, o fabrică de care putem fi mândri. Fabrica ,,ZF” are toate utilitățile ultramoderne. Vom fi prima țară din Balcani unde vor fi produse sufletele motoarelor, a menționat Vučić.

Valentin MIC Textul integral îl puteți citi în numărul 25 din 22 iunie al săptămânalului ,,Libertatea”