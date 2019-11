Finalizarea unei investiți sportive foarte importante pentru tineri

Săptămâna trecută, la Râtișor a fost deschis festiv un teren sportiv multifuncțional. În acest sat s-a terminat la construirea unui teren sportiv nou pentru desfășurarea diferitor ramuri sportive, pentru ca tineri să aibă condiții mai bune pentru activitatea lor sportivă. Terenul este o investiție care valorează 2,5 milioane de dinari. Pentru realizarea acestui teren sportiv multifuncțional s-au utilizat materiale și produse de înaltă calitate. Suprafața terenului de joc este acoperită cu tartan, fiind mai sigură pentru jucători și asigurând o alergare mai bună. La deschiderea terenului, fanfara din sat i-a întâmpinat cu câteva melodii românești pe primărița Orașului Vârşeţ, Dragana Mitrović, și pe membrii în Consilul Executiv Orščenesc. Cu această ocazie, primărița a declarat următoarele: „Când este vorba despre construirea unui teren sportiv, satele noastre au prioritate, deoarece au fost neglijate mult timp în această privinţă. Satele nu aveau nici măcar spațiu adecvat pentru a construi un teren de sport sau locuri de joacă. Ne-am implicat în rezolvarea acestei probleme și am reușit. Am găsit spațiu, am soluţionat toate relațiile patrimonial-juridice în legătură cu acest spațiu și am construit acest minunat teren de sport”.

Vasilie Petrică

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 16 noiembrie 2019