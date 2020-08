Lacul Čepel de lângă Zrenianin este unul dintre cele trei lacuri din zona numită ,,Peskara”. Este o zonă de pescuit pe 10,6 hectare, o adevărată oază situată la doar 10 minute de centrul orașului.

Se știe că, din cauza epidemiei de coronavirus, mulți nu au călătorit nicăieri, astfel că cele 18 poziții de pescuit ale acestui lac sunt ocupate tot timpul sau rezervate anticipat. Roman Bugar, directorul Filarmonicii Zrenianin, vine regulat aici, deoarece pescuitul este unul dintre hobby-urile sale preferate.

– În afară de pescuit, aici ne bucurăm de liniște, de natură, rămânem de multe ori şi noaptea sau câteva zile. A avea totul la doar 10 minute de centrul orașului și de aglomerație, este un adevărat privilegiu. Anul acesta nu avem concerte, totul s-a oprit, eu vin aici o zi pe săptămână, fie cu prietenii, fie singur. Mai des vin singur, pentru că cineva care nu este pescar nu poate înțelege să stai lângă apă timp de 12 ore și să nu prinzi niciun pește, în timp ce sunt zile când am prins 15 pești în 5 ore. Aici avem exemplare de la 10 până la 30 kg. Anul trecut am avut o captură de peste 20 kg, iar acum două luni am prins un crap de 23 kg. Zorile sunt cea mai frumoasă perioadă a zilei, deoarece puteți vedea exact cum se trezește totul. La ora 4.30 dimineața, păsările, peștele și pescarii se trezesc şi puteți vedea cum începe ziua. Această experiență nu poate fi descrisă în cuvinte, trebuie trăită. Este o plăcere deosebită când petreci noaptea aici – ne-a confirmat Roman Bugar.

Lacul este păzit 24 de ore pe zi, fără braconaj, fără furt, ceea ce este foarte important.

Florin RAȘA

Articolul îl puteți citi în numărul 34 din 22 august