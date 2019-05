Crescând într-o familie ai cărei membri au activat în diferite domenii, mai ales alături de o mamă jurnalistă cu viață dinamică și zile pline de activități, era firesc ca și Larisa să-i urmeze pașii din copilărie. Nu mă refer la jurnalism, ci la participarea ei la diferite activități. Larisa, în comparație cu mama ei, Mariana, este o tânără modestă și poate mai timidă, dar luptătoare. În viața culturală a satului natal, Coștei, prezența Larisei nu a trecut neobservată.

Dar, să o luăm de la capăt.

– M-am născut în primăvara anului 1999, pe timp de război, când din cer cădeau bombe… Poate că soarta mi-a predestinat să trec prin multe și să fiu o luptătoare. Povestea despre nașterea mea în timpul războiului a fost premiată. Am obținut premiul I al revistei „Bucuria copiilor”. A fost acesta primul meu premiu.

Am absolvit Școala Generală „Coriolan Doban” din satul meu natal. De acești ani mă leagă amintiri frumoase. Am dansat încă de la grădiniță, am participat la activitățile diferitor secții și la competiții, am călătorit…

În paralel, am devenit membră a Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Coștei, la secția de folclor, grupul vocal și la trupa de teatru a micilor actori. Am avut ocazia să interpretez mai multe roluri. Primul rol pe care l-am interpretat a fost al Păpușei cuminte în piesa „Visul Dianei”. Cu trupa micilor actori, dar și cu celelalte secții ale societății, m-am prezentat la mai multe manifestări, atât la noi în țară, cât și în România. A fost o perioadă frumoasă și a trecut prea repede.

Pentru că nu eram încă decisă ce vreau să devin, m-am înscris la Liceul „Borislav Petrov-Braca”, secția în limba română, unde la fel am devenit membră a secțiilor de folclor, teatru și a grupului vocal. Nu voi uita spectacolul muzical-coregrafic „Noi”, inedit pe aceste meleaguri. Ne-am prezentat noi, elevii de liceu, așa cum eram, cu vise, speranțe, bucurii, tristeți.. – menționează Larisa.

Deși nu a ales jurnalismul, Larisa a descoperit că este pasionată de ziaristică pe când, în liceu, a început să colaboreze la revista „Tinerețea”. Prin reportaje, a încercat să transmită trăirile colegilor de la excursiile școlare, dar și secvențe din activitățile lor. În perioada respectivă a combinat două pasiuni care s-au întrepătruns: jurnalismul și moda. Așadar, a primit o rubrică permanentă în cadrul revistei unde a oferit sfaturi despre cele mai noi tendințe în lumea modei.

– Îmi place să fac creații de modă. Chiar dacă am ales profesia de educatoare, poate că într-o zi mă voi dedica pasiunilor mele: desenul și creațiile de modă, precizează această tânără și adaugă:

– La concursul de fotografie organizat în urmă cu câțiva ani de revista „Tinerețea”, am obținut oremiul I. Cred că în viața fiecărei tinere moda ocupă un loc de bază. Ne place să ne îmbrăcăm frumos, să ținem pas cu tendințele vremii, transmite Larisa.

În momentul de față este studentă în anul II la Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț – un loc deosebit, după cum afirmă, unde a cunoscut oameni minunați, colegii cu care a legat prietenii pe viață și unde și-a petrecut cea mai frumoasă perioadă.

