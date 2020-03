Se câştigă bine, însă avem tot mai puţini cartofi

Pentru cultivarea unui hectar de cartofi este nevoie între 4.000 şi 5.500 de euro. Subvenţiile ar fi binevenite pentru „reîntoarcerea” cartofilor pe holdele noastre, spune prof. dr. Žarko Ilin.

Cu toate că la noi producţia de cartofi este cea mai răspândită cultură legumicolă când este vorba de alimentaţia cetăţenilor noştri, legumicultorii din an în an cultivă suprafeţe tot mai mici cu această cultură legumicolă. Statistica, la rândul ei, arată că suprafeţele însămânţate cu cartofi sunt tot mai mici de la un an la altul, cu toate că, pe de altă parte, consumul nu se schimbă. Anual, fiecare cetăţean al Serbiei consumă circa 100 kilograme de cartofi.

Legumicultorii aşteaptă câştiguri solide

Legumicultorii aşteaptă câştiguri solide de la producţia de cartofi. Şi anul trecut, această producţie a dat rezultate bune. La ora actuală, preţul cartofilor oscilează între 35 şi 38 dinari kilogramul, iar pe pieţă un kilogram de cartofi costă între 65 şi 70 de dinari.

Subvenţiile în Uniunea Europeană şi la noi

Pentru un hectar de cartofi, afirmă dânsul, sunt necesare 4.000-5.500 de euro, astfel că subvenţiile ar fi cea mai corespunzătoare măsură pentru „reîntoarcerea” cartofului pe suprafeţele noastre agricole, spune profesorul Ilin. În această privinţă ar trebui să ne orientăm spre ţările dezvoltate ale Uniunii Europene, în care pentru producţia de cartofi se obţin, în formă de subvenţii, între 270 şi 370 de euro la hectar. Aceasta depinde de faptul cât este de scumpă însămânţarea acestei culturi. Aceste subvenţii nu sunt mari, însă reprezintă ceva mai concret în comparaţie cu cei 4.000 de dinari pe care statul nostru îi acordă agricultorilor noştri, în formă de subvenţii pentru producţia vegetală.

Legumicultorii, la rândul loc, afirmă că le sunt necesare subvenţii pentru construirea spaţiilor frigorifice de depozitare a produselor lor, aşa cum este cazul cu producătorii de fructe.

Producţia de cartofi se planifcă pe o perioadă mai lungă

Aşa cum afirmă legumcultorii, cartoful nu este o plantă care trebuie să se cultive doi-trei ani, ci aceia care doresc să se ocupe cu această îndeletnicire, trebuie să aibă în vedere faptul că însămânţarea este destul de scumpă şi că trebuie să o practice o periodă mai lungă – zece, ba chiar şi mai mulţi ani. Deci, producţia de catofi este foarte scumpă, mai ales materialul de reproducţie din import, dar costă foarte mult şi maşinile speciale de semănat şi alte maşini anexe. Legumicultorii afirmă că le sunt necesare subvenţii şi pentru combine pentru recoltarea cartofilor, că au nevoie de maşini de semănat precise, tractoare puternice, remorci…

George SUBU

