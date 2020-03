„Sloga“ este pregătită pentru sezonul de fotbal

Clubul de fotbal „Sloga“ din Mărghita se pregătește pentru continuarea campionatului din sezonul 2019/2020 în liga intercomunală Alibunar -Plandiște. Fotbaliștii au ieșit la stadion pentru a realiza antrenament de pregătire pentru sezonul de primăvară. Echipa de fotbal din Mărghita are un teren propriu foarte frumos, iar jucătorii acesteia au mare pasiune pentru fotbal. Echipa a început cu alergările de primăvară având pe banca tehnică un antrenor. Echipa este formată din tineri fotbaliștii care cu mare bucurie fac exerciții cu mingea, la antrenamente care sunt programate de două ori pe zi. Jucătorii din echipă au manifestat mare interes și dăruire în toate meciurile atât în deplasare, cât și acasă. Reamintim că în sezonul fotbalistic de toamnă, „Sloga” a cucerit locul doi în clasament demonstrând un joc extrem de bun și un spirit de echipă înalt, fiind întrecută de către echipa „Graničar” din Miletičevo doar cu un singur punct pe clasament. Ea are șapte victorii și numai o înfrângere cu 21 de puncte acumulate și cu un gol averaj de plus 19 goluri. Echipa de fotbal a participat la diferite competiții organizate între satele din apropiere unde a ridicat forma de joc.

Vasilie PETRICĂ

