Ljiljana Botorić din Banatski Karlovac

– Cineva a spus odată: „Dacă vrei să fii fericit zi, îăte ! Dacă vrei să fii fericit o lună, căsătorește-te! Dar dacă vrei să fii fericit toată viața, cultivă flori!”.

Acest lucru este adevărat. Nu există o modalitate mai bună de a ne conecta la natura decât lucrând afară. Cu eforturi minime putem cultiva plante frumoase. Munca în aer liber ne împlinește, ne ăgânduriși ne eliberează de energie negativă.

Când am cumpărat casa din Banatski Karlovac, curtea era pustie. Am văzut aci viitorul meumic paradis, grădina mea. Aplantatzece ghivece cu flori și am reușit să creez o oază frumoasă. Acel colț de rai a însemnat pentru mine relaxare după o zi grea petrecută cu stres, la serviciu. Mi-am regăsit liniștea sufletească, mi-am încăbateriile și am uitat de tot ce a fost rău. Frumoasele mele flori mi-au vindecat toate „bolile”. Când ajung acasă florile mă așteaptă cu petalele împrăștiate și mă îmbată cu mirosul lor fermecător. Când mă plimb prin grădină timpul parcă se oprește. Am impresia că florile ar vrea să îmi vorbească, să-mi comunice ceva. Ele de fapt nu cuvântă, dar mi se pare că ne înțelegem foarte bine. Am tot felul de plante: rozmarin, salvie, mentă, trandafiri, viorele, arțar japonez. Cea mai frumoasă este primăvara, când înfloresc aceste zeițe ale naturii. Așa cum a scris Hans Christian Andersen, ,,este necesar să ai puțin soare, puțină libertate și câte o floare”.