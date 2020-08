An de an, în perioada estivală, v-am invitat să vizita ți Vârșețul ș i să vă delectaț i urmârind fel de fel de manifestări culturale, pregătite cu multă pasiune ș i dăruire de sine, de organizatori. Anul acesta, din păcate, nu vă putem adresa astfel de invita ții. Pericolul răspândirii coronavirusului a determinat anularea unor even imente cul turale, care în această perioadă trebuiau să fie organizate la Vâr șeț. Între acestea amintim tradiționala manifesta re „Vara culturală vâr șeț eană” și Festivalul Internațional de Folclor „Coroana vârșeț eană”.

„Vara culturală vârşeţeană” este o manifestare organizată de Centrul Cultural din Vârşeţ şi se desfăşoară în fiecare an, în luna august. Manifestarea cuprinde o serie de evenimente culturale: concerte muzicale, lansări de carte, proiecții de filme, spectacole pentru copii, etc., care se organizează în diferite localții, precum: Centrul Cultural, Caminul Armatei, Pavilonul de muzică şi zona civică din centrul oraşului. Programul este unul bine conceput, variat și diversificat, cu conținuturi pentru toate vârstele și toate gusturile și are drept scop completarea perioadei de vară cu evenimente culturale adecvate. Evenimentele culturale se realizează cu ajutorul finacinar al primăriei Vârşeţ.

An de an, în perioada estivală, cunoscutul Festival de Folclor Internaţional „Coroana Vârşeţeană” a adus în fața vârșețenilor tradiţia autentică prin muzică şi dans, promovând astfel frumuşeţea folclorului a mai multor naţiuni. Festivalul a reunit, timp de câteva zile, ansambluri din mai multe țări pe trei continente – America Latină, Asia şi Europa, respectiv muzica, dansul şi tradiţiile lor. Mii de participanţi au prezentat costume populare şi dansuri specifice ţării lor de origine. Spectactorii au putut urmări ansambluri folclorice din Mexic, Canada, Indonezia, Columbia, Grecia, Bulgaria, România, dar şi de la noi din țară. Muzica şi dansul a condus publicul spre noi culturi, pentru a descoperii şi înţelege mai bine tradiţiile şi obiceiurile ţării respective.

Vara anului 2020 este tristă și se desfășoară sub amprenta pandemiei! În zona civică a orașului, nu se mai aude muzică. Oamenii își văd liniștit de viața lor și așteptă zile mai bune. Cu zâmbete pe față, cu tristețe în suflet. Pentru că le (ne) lispește viața de altădată. Viața în care nu trebuia să purtăm măști, în care nu trebuia să se țină cont de distanța social, în care obișnuiam să ne salutăm cordial atunci când ne-a întâlnit pe stradă.

Vara anului 2020 nu o vom trece pe lista „amintirilor frumoase”. Sperăm ca vara nului viitor, să ne permit să ne bucurăm de vara și manifestările noastre culturale.

Mariana STRATULAT

Articol publicat în numărul 34 din 22 august 2020