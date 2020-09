Un festival se amân ă , altul este sub semnul întreb ă rii

Cea de-a XXXII-ea ediție a Festivalului de Muzică Ușoară ,,Tinerețea cântă”, din păcate, nu se va organiza în acest an cu toate că organizatorii au aprobat proiecte încă din primăvară. Festivalul a fost anulat din cauza pandemiei. Ediția din acest an, dacă se organiza, avea loc, ca și în fiecare an, în sala Căminului Cultural ,,Doina” din Uzdin, ne informează Daniela Radu.

Festivalul de Romanțe și Cântece de Pahar, după cât se pare, se va desfășura. Organizatorii nu au stabilit încă data și locul, dar probabil că festivalul va fi organizat la Castelul din Ecica.

Denis STRATULAT

Articol integral publicat în numărul 37 din 12 septembrie 2020