Păstrarea tradițiilor locale

Președinta asociației Maria Rujan ne-a vorbit despre activitățile femeilor din Alibunar. Această asociație se mândrește cu o activitate reușită. La sediul asociației, încă de la intrare, vedem o sumedenie de lucruri făcute de alibunărene.

– Asociația a fost înființată în urmă cu nouă sau zece ani. La început au activat doar trei femei, iar în urmă cu cinci ani numărul domnelor care s-au încadrat în activitățile noastre a crescut. Am reușit să înregistrăm asociația la Panciova. Am fost invitate la manifestările axate pe promovarea portului și a tradițiilor în satele cu români, unde am prezentat vestimentația tradițională din Alibunar. Am participat la manifestările culturale de la Jitcovița și Cladovo, iar din România ne-am întors cu mențiuni și trofee. Cele mai multe plachete le-am obținut în anul 2016. Amintim primele locuri la manifestarea ,,Gutuia și roadele de toamnă” și la tradiționalul Festival al Vișinei (Ovcea). În anul 2018 am primit mențiune pentru pâinea de casă la manifestarea ,,Pâinea bănățeană”. Aceste mențiuni ne sunt foarte dragi și le-am așezat într-un colț al camerei etno.

Asociația dispune de o cameră cu costume populare și păpuși costumate în portul din Alibunar. Costumele populare au o vechime de peste o sută de ani și au fost donate de bunicile care au păstrat cu sfințenie portul din străbuni. Unele din aceste costume le îmbracă tinerii dansatori atunci când sunt invitați să participe la o manifestare culturală. Noi, femeile din Alibunar, ne mândrim cu faptul că suntem cele care păstrează cu sfințenie portul și tradițiile strămoșești pe care dorim să le transmitem nealterate tineretului.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 3 octombrie 2020.