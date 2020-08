T â nără gospodină, harnică, demnă de lăudat, Mariana Stanoie lucrează umăr la umăr cu soțul ei, Traian. Î și trage originea din familie de țărani, care s-au dedicat cu trup și suflet muncii c â mpului, păstr â ndu-și cu sfințenie tradițiile din sat. Această dragoste față de obiceiuri și obiecte vechi î ntrebuințate de strămoși, a moștenit-o și Mariana. Odată căsătorită cu Traian, a observat că și î n familia soțului, se acordă o atenție deosebită portului și obiectelor de artizanat. Mariana este originară din R â tișor și este căsătorită la Nicolinț. Este mamă a doi copii: băiatul Daniel și fetița Andreea.

Marianei îi place să adune obiecte vechi, deoarece a ajuns la constatarea că ele sunt o podoabă care ne amintește de trecut și de copilărie. Așa că s-a hotărât să aranjeze o cameră etno în casa din vecini, cumpărată de familia soțului, unde este amenajată o cameră etno cu o sumedenie de lucruri vechi din bătrâni. Mariana ne-a menționat că dorește să continuie tradiția familiei în care a venit să păstreze lucrurile vechi și pe mai departe.

Când am intrat în această cameră, nu am știut unde să privesc, pentru că toate lucrurile erau atât de interesante. Am rămas uimită de ceea ce am văzut și de frumusețea fiecărui obiect de artizanat care împodobește camera.

Camera etno este amenajată cu două paturi, masă, scaune, dulap ornamentat cu oglinzi. Are trei sertare ornamentate, care ne amintește de perioada trecutului petrecut la sat, ne mărturisește Mariana. Într-un colț al camerei erau și două călcătoare vechi cu cărbuni. Dulapul din unghiul camerei era arhiplin cu costume vechi, pentru bărbați și femei, apoi diferite cearceafuri vechi și chilimuri țesute la război. Pe paturi au fost amenajate perne pe căpătâi. Tot în această cameră se află păpușile îmbrăcate în costum național ca la Nicolinț. Tot aici se află și leagănul pentru bebeluși.

În antreul acestei camere se află o sumedenie de lucruri care s-au folosit pe timpuri la gătit ( ciuvaniu de frământat pâinea), țestul de copt pâinea, diferite linguri mari, mici de bucătărie, oale din pământ în care s-a copt pâinea în cuptorul de cărămidă.

Silvia MĂRGAN

