Ador rolurile care stârnesc emoții puternice

Mariana Stratulat nu trebuie prezentată în mod aparte. Cei care citesc săptămânalul ,,Libertatea” știu ce capacitate intelectuală are această femeie ambițioasă, cu țeluri bine definite. Mariana reușește mereu să desprindă ceva interesant și actual din tumultul cotidian, fie în textele tipărite, fie în reportajele televizate. De data aceasta ne vom opri asupra activității teatrale a Marianei. Arta scenică este una dintre pasiunile ei primare, pe lângă jurnalism și literatură, iar anul acesta aniversează două decenii de când a interpretat primul rol.

Anul 2020 este pentru Mariana unul deosebit. Îl va ține mine nu doar din cauza pandemiei, ci și pentru că anul acesta se împlinesc două decenii de când a urcat prima dată pe scena Zilelor de Teatru… în calitate de membră a prestigioasei trupe „Neica” din satul ei natal.

,,Am debutat în anul 2000, când am interpretat rolul domnișoarei Cucu în spectacolul cu piesa „Steaua fără nume”. A fost foarte, foarte greu deoarece trebuia să fac compoziție de vârstă, aveam riduri pe față, costum și pălărie, dar am reușit. Acest rol a avut priză deosebită la public. Unii oameni, mai ales colegii de trupă, mă numesc și astăzi domnișoara Cucu”, își amintește Mariana.

„Ador rolurile dramatice, replicile care stârnesc emoții puternice. Prefer să plâng pe scenă. Nu pot să râd, nu mă regăsesc în comedii. Luminile scenei sunt martorii unei pasiuni trăite din plin”, a declarat Mariana în unul din interviurile acordate în urmă cu ceva timp. Astăzi confirmă cele spuse. Adoră scena, se implică la maximum în interpretarea rolului încredințat și se lasă copleșită de emoții pozitive aproape de spectatori, sub luminile reflectoarelor.

În timp s-a ocupat de costume, replici și regie, rezultatele nu au întârziat să apară. În dulap are un loc aparte pentru diplome și recunoștințe, cucerite pe merit.

Teatrul a atras-o de pe când a fost preșcolar, iar în cursul anilor pasiunea a rămas aceeași. Cu drag o amintește pe educatoarea Malina Drăgan și pe profesoara Elena Lelea care au îndrumat-o.

Cum a decurs povestea ei? Mariana descrie evenimentele în ordine cronologică:

,,După rolul de debut la tradiționala manifestare Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, pe care l-am îndrăgit, în anul 2001 a urmat, în spectacolul cu piesa „Sinucigașul”, rolul Margaritei pe care nu l-am simțit aproape de suflet, dar mi-a plăcut pentru că eram frumos îmbrăcată pe scenă). Am primit mențiune. Rolul clientului din spectacolul cu piesa „Agenția de detectivi” mi-a adus premiul III în anul următor, iar în anul 2004, pentru rolul infirmierei Gena în „Titanic Vals”, am obținut premiul I. Acest rol chiar l-am simțit aproape de suflet și m-am străduit să-l interpretez cât puteam mai bine.

În același timp, am jucat și în filmul documentar „Românii de lângă noi”, coprodus de TVR Timișoara și TVR Internațional din București. În acea perioadă am colaborat cu regizorii profesioniști Gheorghe Vâlceanu, Ovidiu Cristea și Radu Dinulescu.

Anul 2005 a fost pentru noi, coșteieni, anul marilor succese! Am pregătit spectacolul cu piesa „Țara lui Guffi” de Matei Vișniec cu care ne-am clasat pe locul I la Zile… Acest spectacol ne-a adus o sumedenie de premii. Am interpretat rolul principal al Iolei (prințesa oarbă) și pentru prima dată m-am ocupat de costume, deși până atunci am ajutat la realizarea lor. Cu rolul Iolei am obținut premiul II la Zile… și premiul I pentru cele mai bune costume la concursul zonal și cel provincial. La Festivalul „Fedras” am fost declarată actrița serii, am obținut premiul publicului și premiul I pentru interpretare la categoria roluri feminine principale. Am dat zece reluări, dintre care două pe Valea Timocului.

Am asigurat costumele pentru spectacolul coșteinilor din anul 2006 și am obținut premiul I la Zile…. Toate prestațiile scenice ale trupei noastre le-am consemnat în săptămânalul „Libertatea”.”

Marele succes din 2005 s-a repetat în 2015. Coșteienii au pus în scenă celebra piesă „Cu ușile închise” a lui Sartre. Mariana, în rolul lui Ines, a realizat un personaj cinic și sadic, având priză la public. După spusele numeroșilor spectatori, Mariana ,,a „ars pe scenă”. A primit diploma „Actorul serii” și s-a clasat pe locul I la „Zile…”. Coșteienii au prezentat spectacolul amintit la Teatrului „Pygmalion” din Viena și la Căminului Cultural din Oravița.

Pentru ediția din anul 2019 coșteienii au pregătit un spectacol inedit – „Dincolo de tinerețe frântă”. Autorul textului este dr. Marius Savu, care a regizat spectacolul. Mariana a interpretat un rol dramatic – pe Ioana.

Talentată, a reușit să combine cele două mari pasiuni – scrisul și teatrul – și a realizat un succes de răsunet. Cu ocazia a 125 de ani de activitate teatrală la Coștei, împreună cu un grup de autori, a întocmit monografia trupei de teatru „Neica” (1882 – 2007), lăsând generațiilor viitoare dovezi despre o activitate teatrală reușită a coșteienilor.

Teodora SMOLEAN

