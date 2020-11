MARIANA STRATULAT, NOUL DIRECTOR AL CASEI DE PRESĂ ȘI EDITURĂ ,,LIBERTATEA”

„Libertatea” trebuie să fie prezentă în casa fiecărui român!

– Din urmă cu puțin timp sunteți director al Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Ce v-a determinat să candidați la această funcție după o lungă carieră de ziarist?

–Casa de Presă și Editură „Libertatea” este o instiuție de primă importanță a românilor din Serbia care de-a lungul a 75 de ani, prin intermediul compartimentelor sale, a făcut eforturi însemnate în vederea păstrării limbii, a obiceiurilor şi a identităţii noastre pe aceste meleaguri. De la înființare și până în prezent, C.P.E. „Libertatea” a trecut prin mai multe etape dificile cărora le-a făcut față. Îi vor apărea în cale și alte provocări. Am candidat la funcția de director deoarece consider că pot aduce o nouă energie în Casă, că pot face față tuturor obstacolelor care ar putea să apară. Este foarte important să avem o viziune clară și o strategie de dezvoltare pe termen lung. Pentru buna desfășurare a activității Casa de Presă și Editură „Libertatea” trebuie să aibă o bază solidă, ceea ce înseamnă o infrastructură sigură și un număr optim de angajați. Observăm că a scăzut numărul abonaților la săptămânalul „Libertatea”, la revistele „Bucuria copiilor” și „Tinerețea”. Pentru a ne păstra un număr cât mai mare dintre actualii abonați trebuie să ținem cont de opiniile şi de nevoile lor, de sugetiile și de criticile acestora. Trebuie să facem efort pentru a le oferi un ziar de calitate, să majorăm numărul abonaților. Colaborarea permanentă dintre angajații „Libertății” și cititori este foarte importantă. Noi existăm pentru cititorii noștri şi nu invers!

Mă simt datoare și este o datorie de onoare să păstrez și să afirm pe mai departe filonul cultural și cel spiritual românesc. Cred cu tărie în virtuțile și în destinul neamului din care fac parte.

– Faceți parte din colectivul Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Cunoașteți de aproape impulsul și respirația Casei. Responsabilitatea pe care o aduce funcția de director este foarte mare. De ce aveți nevoie ca să faceți față acestor provocări?

-De aproape două decenii sunt în slujba jurnalismului, a promovării limbii, culturii, tradițiilor, folclorului și spiritualității românești în Banatul sârbesc. Jurnalismul înseamnă dedicare totală, creativitate, seriozitate, dorinţă de cunoaştere. Poate influența într-un mod pozitiv oamenii din jur, cititorii. Un jurnalist dă mereu peste situații neprevăzute, de parcă ar fi într-un film de acțiune fără scenariu și fără regizor. Pentru a face față acestor provocări, are nevoie de mult curaj, de acuratețe, responsabilitate, răbdare, dedicație și bună organizare. În carierea mea de jurnalistă de multe ori am dat dovadă de abilități manageriale. Funcția de director, la care am fost numită cu puțin timp în urmă, este ocazie unică să dețin un post cu mai multe responsabilități și mai multe oportunități de dezvoltare. Mă voi baza pe abilitatea de a folosi cunoștințele acumulate de-a lungul anilor în vederea desfășurării unei activități reușite în viitor.

Valentin MIC

