Marija Nenadić Jurca- deținătoarea prestigiosului Premiu „E. Lovinescu”

Doamna Nenadici, avem informația că recent la București ați luat un premiu important. Vă rugăm să ne spuneți despre ce premiu este vorba.

Oricărui om îi place să primească ceva – chiar și un gând bun. Orice fel de recunoștință pentru munca pe care o faci este o bucurie și o motivare în plus să continui, să nu renunți, să simți că nu e în zadar. Când o astfel de recunoștință vine dintr-o instituție importantă, cu tradiție, pe lângă bucurie simți și o mare răspundere pentru ceea ce vrei să faci în viitor. Anul acesta am fost onorată să primesc, din partea Muzeului Național al Literaturii Române, premiul „E. Lovinescu”, pentru propagarea limbii și literaturii române în străinătate – un semn că traducerile pe care le-am făcut în ultimii ani, pe lângă cercetarea pe care o fac în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” în cadrul Academiei Române, sunt mai mult decât o pasiune a mea, că a fost remarcat ceea ce fac și că cineva s-a ostenit să valorifice efortul pe care-l depun și a găsit de cuviință să mă onoreze. Acest premiu se încadrează într-o tradiție a Muzeului lungă de șaizeci de ani, iar anul acesta se organizează a XII-a ediție. Când am conștientizat acest fapt, importanța pe care o poartă un astfel de premiu, șocul și bucuria inițială au fost înlocuite de un sentiment puternic de răspundere, de frică dacă o să reușesc și pe viitor să confirm această onoare. În același timp, am simțit un avânt puternic, o dorință de a lucra și mai mult și mai bine și să nu mă las pradă gândurilor negre atunci când mă lovesc de o frază care pur și simplu nu se lasă tradusă, ci să perseverez, să caut soluții și să continui să apropii cele două culturi din care fac parte – cea română și cea sârbă.

De unde interesul d-voastră pentru literatură, mai concret pentru critica literară?

Destinul a vrut să mă nasc într-o casă a oamenilor de litere, astfel că toată viața am fost înconjurată de cărți. În perioada marilor rebeliuni, perioada care e în popor cunoscută sub denumirea „adolescență”, am decis încăpățânat să nu mă ocup niciodată de literatură, sub nicio formă. Am fost atrasă de teatru, de jocul luminilor și de posibilitatea să fii în fiecare zi altcineva, dar totuși să-ți rămâi fidel. Destinul, cel amintit mai sus, totuși avea alte planuri. Pas cu pas, fiecare decizie pe care am luat-o, mă îndepărta de scenă și mă apropia de bibliotecă. Nu a fost un lucru brusc, o decizie luată conștient. Înaintând în vârstă am observat că mă simt la fel de confortabil și pe scenă și în liniște, înconjurată de cărți. Treptat, reflectoarele scenei au devenit tot mai puțin strălucitoare, iar numărul volumelor pe care intenționam să le citesc creștea. Într-o bună zi m-am trezit înconjurată de hârtii și cărți, fără a avea în plan de a juca măcar într-o piesă pe întreg an; cred că atunci am renunțat complet la teatru, atunci am decis nici măcar să nu mă prezint la admitere la actorie sau regie. Nu mă consider critic literar; un critic literar are un profil specific, o personalitate aparte. Eu una sunt mai mult atrasă de istoria literară, de punere în context și de o analiză a factorilor externi asupra unei opere. Nu-mi place să emit judecăți sau să dau verdicte; nimeni nu deține adevărul absolut și întotdeauna există și reversul medaliei. Eu vreau să explic, să ordonez și să organizez, să pun în context și să ajut la alcătuirea unei imagini cât mai complete, cât mai complexe. Cred că această trăsătură a caracterului meu a devenit și mai accentuată în ultimii cinci ani, de când fac parte din proiectul „Cronologia vieții literare românești”. Anul acesta proiectul se va termina și va cuprinde perioada 1944-2000 în publicistică, prezentată cronologic, fiind un instrument extraordinar pentru viitoarele cercetări, pe mai multe filiere. O să vedem dacă, după terminarea proiectului, destinul din nou mă va îndrepta spre alte căi – poate spre critică sau literatura veche sau…