Sportul înseamnă disciplină și control

Rubrica de sport din săptămânalul „Libertatea” este un mediu scris care propagă valori înalte, ea oferă cititorilor români texte despre sportivi talentați și de succes care cu perseverență și dorință deosebită, care obțin rezultate foarte bune în sporturile care nu sunt printre cele mai populare în Serbia, și care nu sunt atât de profitabile. În acest weekend am stat de vorbă cu sportivul Marin Gașpar din Iablanca. Marin a intrat în lumea sportului de când a fost la școala generală din Vârșeț. La început s-a ocupat cu artele marțiale. A fost sportiv la Clubul „Lokomotiva” din Vârșeț, la acest club de arte marțiale practicând judo. Aici l-a avut antrenor pe Jovica Obradović, sub îndrumarea căruia s-au format mulți sportivi de elită. Marin a venit la acest club în 1986. În vremea când a fost cel mai greu, prin anii nouăzeci (când a fost hiperinflație), numeroase premii au fost câștigate de acest sportiv împreună cu clubul său, deşi au antrenat în condiții foarte modeste, deoarece clubul nu a avut o sală cu condiții moderne de antrenament.Cu acest sport, Marin s-a ocupat patru ani. După aceea, Marin a optat pentru karate şi a anterenat la Clubul „Jiu Jitsu” din oraș. Îndată ce a îmbrăcat un chimono, pe un tatami, Marin a început să-și dezvolte forța, viteza și mai ales echilibrul. De la Marin am auzit că karate nu este un sport simplu, ci o artă marțială al cărei scop nu este numai victoria, ci și perfecționarea continuă a personalității. În anul 1994, la Campionatul de Arte Marțiale de la Bitola, Macedonia, Marin a cucerit locul doi. La Campionatul Voivodinei, de la Novi Sad, împreună cu clubul său, au cucerit locul III.

Vasilie PETRICĂ

