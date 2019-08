Blogul este modalitatea mea de exprimare

Blogul, vlogul, YouTube-ul și rețelele sociale atrag din ce în ce mai mulți tineri, care își găsesc pe aceste platforme modalități de a-și exprima individualitatea, atitudinile sau, pur și simplu, de a împărți cu lumea pasiuni. La aceste tendințe nu au rămas reticenți nici tinerii noștri. Marina Ardelean, ,,boboacă” stabilită la Panciova, de profesie asistentă medicală, dar pasionată de modă, a îmbrățișat blogul ca modalitate de prezență on-line.

,,În urmă cu trei ani am pornit un blog pentru că ador moda, dintotdeauna am admirat-o și am urmărit acest domeniu” își începe povestea Marina.

Pe blogul https://marinaaastyle.blogspot.com/ și pe contul de Instagram @_armaylle_ avem ocazia să vedem ținute de toată ziua, elegante și feminine. Aici găsim răspunsul atunci când ne întrebăm ce haine să ne punem, cum să asortăm culorile, să combinăm stilurile și accesoriile. Astăzi, pentru Marina blogul este modul meu să arate lumii stilul ei și să dea sfaturi în ceea ce privește tendințele. Blogul ei îl urmăresc fetele tinere, dar și cele mai în vârstă care citesc și comentează postările. ,,Publicul se formează singur, prin intermediul rețelelor sociale, iar grupul meu țintă sunt fetele de vârsta mea”, completează tânăra.

,,Ador provocările, iar pe blog le întâlnesc zilnic. Cea mai mare provocare apare atunci când trebui să prezint haine care nu sunt de fiecare zi, care pretind un spațiu mai deosebit, condiții meteorologice speciale…Sunt momente în care chiar mă delectez”, afirmă Marina.

Întrebată ce i-au adus și ce i-au luat blogul și prezența on-line, Marina răspunde: ,,Pe de o parte, mi-a dat ocazia să împart cu alți oameni stilul meu, părerea mea despre modă. Pe de altă parte, am cunoscut persoane minunate prin intermediul blogului, oameni care au aceleași pasiuni, iar cu unii am devenit cea mai bună prietenă. Blogul mi-a răpit doar timpul, dar când mă gândesc ce mi-a adus în schimb, realizez că a meritat orice moment”.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 24 august 2019.